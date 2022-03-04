运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间***。
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达 250.000 颗微珠组成，可将皮肤顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
将剃须刀与飞利浦 GroomTribe 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。
功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍**。它是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。
一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。
附件
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