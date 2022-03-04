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  • 精准顺剃，更好地呵护您的肌肤 精准顺剃，更好地呵护您的肌肤 精准顺剃，更好地呵护您的肌肤

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7618/55

    精准顺剃，更好地呵护您的肌肤

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过您的脸部轮廓，贴合剃须，焕发光滑皮肤。采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，有助于提高您的剃须技术，更好地呵护您的肌肤。

    查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

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    精准顺剃，更好地呵护您的肌肤

    采用 SkinIQ 肌肤智能科技

    • 微珠舒适圈
    • 精钢精准刀片*
    • 动态感应传感器
    • 360 度灵动刀头
    带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

    带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

    运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间***。

    自动调节切剃力度，方便省力

    自动调节切剃力度，方便省力

    智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

    专为精准高效剃须而设计

    专为精准高效剃须而设计

    创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

    手柄中集成有精准修剪器

    手柄中集成有精准修剪器

    使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达 250.000 颗微珠组成，可将皮肤顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。

    始终如一的强劲净剃表现

    45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

    使用应用程序增强剃须体验**

    将剃须刀与飞利浦 GroomTribe 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍**。它是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。

    一触即开，便于清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    湿剃、干剃或淋浴时剃须

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    充电方便

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support

    1 小时充电时间，5 分钟快速充电

    配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    剃须刀随附 Eco passport

    我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。

    充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

    一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      集成弹出式修剪器
      旅行和存放
      保护盖

    • 软件

      软件更新
      飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
      App
      • 通过蓝牙® 连接
      • Philips Home+
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android™ 设备

    • 功率

      电池类型
      锂电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      • USB-A
      使用时间
      60 分钟
      待机功耗
      0.04  瓦
      输入电压
      5 V
      最大输入功率
      4.5 瓦

    • 设计

      把手
      橡胶手柄
      颜色
      银色、黑色和紫色
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年保修
      • 注册即可再享受 3 年保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      剃须系统
      精钢精准刀片*
      智能贴合
      360 度灵动刀头
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 动态感应传感器
      • 动态动力自适应传感器
      • 微珠舒适圈

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • LED屏幕
      • 动态感应指示灯

    Badge-D2C

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    • * Tested versus Philips Series 3000
    • ** 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • *** 与不含微珠涂层相比
    • **** 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
    • ***** 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况

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