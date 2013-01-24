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蓝牙® 单声道耳机

SHB1102/93
  • 舒适、安全的免提通话 舒适、安全的免提通话 舒适、安全的免提通话
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    蓝牙® 单声道耳机

    SHB1102/93

    舒适、安全的免提通话

    带有指示灯的小巧舒适设计，适合长时间通话 查看所有优势

    蓝牙® 单声道耳机

    舒适、安全的免提通话

    带有指示灯的小巧舒适设计，适合长时间通话 查看所有优势

    舒适、安全的免提通话

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      舒适、安全的免提通话

      • 耳塞式耳机
      • 黑色

      通话清晰、无回音

      凭借高度灵敏的头戴式麦克风和智能的音效设计，享受清晰、无回音的通话。

      支持蓝牙的无线免提通话

      在没有耳机的情况下使用手机既不方便也不安全，在一些情况下（例如在驾驶时）这甚至是违法的。有线免提套件增添了电线的缠绕。蓝牙耳机用小范围的无线蓝牙连接替代了电线，解放了您的双手，使您能够自由移动而无电线之牵制。因为蓝牙耳机在人体头部附近发射的能量远低于手机辐射量，所以蓝牙也降低了与手机辐射相关的潜在危险。

      无线呼叫管理

      无需手机即可管理您的通话。这包括呼叫接听、拒绝、语音呼叫和重拨。您的手机必须支持语音呼叫和重拨。

      符合蓝牙 HSP/HFP 标准 - 通用

      蓝牙是电线的替代技术。因为蓝牙是一种全球标准，所以不同厂家的蓝牙设备能够通过共享的蓝牙模式相互兼容。HSP（耳机模式）和 HFP（免提模式）是标准蓝牙耳机操作要求的两种模式。如果您的手机符合 HSP 或 HFP（例如目前任何支持蓝牙的手机），则可以使用此耳机。“蓝牙”词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V 对于这些词汇和标识的任何使用均属合法。

      人体工程学耳挂

      人体工程学耳挂，可通过多种步长值进行调整以贴合耳朵，不但能够增加舒适度，还能确保安全固定。此外，还可调整耳挂，适应左、右佩戴方式。

      技术规格

      • 连接

        蓝牙模式
        • 免提
        • 耳机
        蓝牙版本
        3.0+EDR
        最大范围
        最长 33 英尺 / 10

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 最后号码重拨
        • 呼叫转移

      • 功率

        通话时间
        高达 5  小时
        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        电源式耳机
        通过 USB 适配器
        待机时间
        长达 120  小时

      • 附件

        随附
        • 耳挂（可选）
        • 快速入门指南
        • USB 充电线缆

      • 包装尺寸

        EAN
        69 25970 70738 1
        厚度
        3.5  厘米
        总重
        0.054  千克
        高度
        19.5  厘米
        净重
        0.033  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        自重
        0.021  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        5  厘米

      • 内箱

        总重
        0.406  千克
        GTIN
        2 69 25970 70738 5
        高度
        11.5  厘米
        长度
        21  厘米
        用户包装数量
        6
        自重
        0.208  千克
        宽度
        11.5  厘米
        净重
        0.198  千克

      • 外箱

        总重
        3  千克
        GTIN
        1 69 25970 70738 8
        高度
        25  厘米
        长度
        37  厘米
        用户包装数量
        36
        自重
        1.812  千克
        宽度
        22.5  厘米
        净重
        1.188  千克

      • 产品尺寸

        厚度
        1.2  厘米
        高度
        3.7  厘米
        重量
        0.028  千克
        宽度
        1.6  厘米

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