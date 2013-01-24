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蓝牙® 单声道耳机

SHB1703D/97
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    蓝牙® 单声道耳机

    SHB1703D/97

    清晰对话

    带有语音提示、语音命令的通话和音乐，并支持多个设备 查看所有优势

    蓝牙® 单声道耳机

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      通话清晰、无回音

      凭借高度灵敏的头戴式麦克风和智能的音效设计，享受清晰、无回音的通话。

      支持蓝牙的无线免提通话

      在没有耳机的情况下使用手机既不方便也不安全，在一些情况下（例如在驾驶时）这甚至是违法的。有线免提套件增添了电线的缠绕。蓝牙耳机用小范围的无线蓝牙连接替代了电线，解放了您的双手，使您能够自由移动而无电线之牵制。因为蓝牙耳机在人体头部附近发射的能量远低于手机辐射量，所以蓝牙也降低了与手机辐射相关的潜在危险。

      无线呼叫管理

      无需手机即可管理您的通话。这包括呼叫接听、拒绝、语音呼叫和重拨。您的手机必须支持语音呼叫和重拨。

      符合蓝牙 HSP/HFP 标准 - 通用

      蓝牙是电线的替代技术。因为蓝牙是一种全球标准，所以不同厂家的蓝牙设备能够通过共享的蓝牙模式相互兼容。HSP（耳机模式）和 HFP（免提模式）是标准蓝牙耳机操作要求的两种模式。如果您的手机符合 HSP 或 HFP（例如目前任何支持蓝牙的手机），则可以使用此耳机。“蓝牙”词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V 对于这些词汇和标识的任何使用均属合法。

      人体工程学耳挂

      人体工程学耳挂，可通过多种步长值进行调整以贴合耳朵，不但能够增加舒适度，还能确保安全固定。此外，还可调整耳挂，适应左、右佩戴方式。

      Bluetooth® 立体声（兼容 A2DP）

      这款飞利浦设备完全支持蓝牙立体声 (A2DP)。因为符合 A2DP（高级音频传送规格）标准，所以此耳机能够从任何支持 A2DP 的蓝牙设备接收立体声音乐。因此，您可以将此耳机用于任何支持 A2DP 的兼容手机、电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等等。

      技术规格

      • 连接

        蓝牙模式
        • 免提
        • 耳机
        蓝牙版本
        4.0
        最大范围
        最长 33 英尺 / 10

      • 便利性

        通话管理
        • 在通话和音乐之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 声控拨号
        • 最后号码重拨
        • 呼叫转移
        • 麦克风静音
        • 中文语音提示
        • 声控口令
        音量控制

      • 功率

        通话时间
        长达 6  小时
        供电类型
        锂聚合物
        充电式设计
        电源式耳机
        通过 USB 适配器
        待机时间
        长达 220  小时

      • 附件

        随附
        • 耳挂（可选）
        • 快速入门指南
        • USB 充电线缆

      • 包装尺寸

        EAN
        69 51613 98058 3
        厚度
        3.5  厘米
        高度
        9.5  厘米
        随附产品数量
        1
        宽度
        17.5  厘米
        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种

      • 内箱

        GTIN
        2 69 51613 98058 7
        用户包装数量
        1

      • 外箱

        GTIN
        1 69 51613 98058 0
        高度
        23  厘米
        长度
        44  厘米
        用户包装数量
        2
        宽度
        20.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        3  厘米
        高度
        6.8  厘米
        宽度
        3  厘米

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