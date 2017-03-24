蓝牙耳机
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦震撼的低音 + 系列耳机采用结实耐用、时尚的封装和强劲有力的低音效果。外观精美，音质更佳且超值。它是适合需要节拍中具有更强劲低音的人们的耳罩式蓝牙无线耳机。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥499.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
- 40 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳罩式
- 柔软耳垫
- 紧凑可折叠
40 毫米钕制扬声器
40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音
特别适合每个人
旋转耳罩设计和可调节头带使其特别适合每个人。
您可以感受到强劲震撼的低音效果
震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。
蓝牙无线技术
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
使用耳罩开关控制通话、音乐和音量
轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。
可折叠，十分紧凑，易于存放和携带
独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。
良好的隔音效果
封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。
USB 充电线缆
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间
有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
方便地进行免提通话
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
8 - 21 500 Hz
- 单元直径
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
104 dB
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
8.3
英寸
- 宽度
-
19.1
厘米
- 总重
-
1.216
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99168 5
- 宽度
-
7.5
英寸
- 高度
-
9.4
英寸
- 净重
-
0.672
千克
- 总重
-
2.681
磅
- 净重
-
1.481
磅
- 自重
-
0.544
千克
- 自重
-
1.199
磅
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
在 2 个通话之间切换
-
在通话和音乐之间切换
- 音量控制
-
是
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
12*
小时
- 待机时间
-
166* 小时
- 通话时间
-
12* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5.7
厘米
- 高度
-
8.9
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99168 8
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.335
千克
- 厚度
-
2.2
英寸
- 净重
-
0.224
千克
- 总重
-
0.739
磅
- 净重
-
0.494
磅
- 自重
-
0.111
千克
- 自重
-
0.245
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
19
厘米
- 厚度
-
4.6
厘米
- 宽度
-
7.5
英寸
- 高度
-
7.3
英寸
- 厚度
-
1.8
英寸
- 重量
-
0.19
千克
- 重量
-
0.419
磅
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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