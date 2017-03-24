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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    蓝牙耳机

    SHB3175BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼的低音 + 系列耳机采用结实耐用、时尚的封装和强劲有力的低音效果。外观精美，音质更佳且超值。它是适合需要节拍中具有更强劲低音的人们的耳罩式蓝牙无线耳机。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥499.00

    蓝牙耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳罩式
    • 柔软耳垫
    • 紧凑可折叠
    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音

    特别适合每个人

    特别适合每个人

    旋转耳罩设计和可调节头带使其特别适合每个人。

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。

    蓝牙无线技术

    蓝牙无线技术

    轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。

    良好的隔音效果

    良好的隔音效果

    封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。

    USB 充电线缆

    USB 充电线缆

    需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    方便地进行免提通话

    方便地进行免提通话

    使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      8 - 21 500 Hz
      单元直径
      40 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      104 dB

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      8.3  英寸
      宽度
      19.1  厘米
      总重
      1.216  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99168 5
      宽度
      7.5  英寸
      高度
      9.4  英寸
      净重
      0.672  千克
      总重
      2.681  磅
      净重
      1.481  磅
      自重
      0.544  千克
      自重
      1.199  磅

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换
      • 在通话和音乐之间切换
      音量控制

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      12*  小时
      待机时间
      166* 小时
      通话时间
      12* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5.7  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99168 8
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.335  千克
      厚度
      2.2  英寸
      净重
      0.224  千克
      总重
      0.739  磅
      净重
      0.494  磅
      自重
      0.111  千克
      自重
      0.245  磅

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      19  厘米
      厚度
      4.6  厘米
      宽度
      7.5  英寸
      高度
      7.3  英寸
      厚度
      1.8  英寸
      重量
      0.19  千克
      重量
      0.419  磅

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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