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蓝牙耳机

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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。
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    BASS+ 蓝牙耳机

    SHB3175WT/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼的低音 + 系列耳机采用结实耐用、时尚的封装和强劲有力的低音效果。外观精美，音质更佳且超值。它是适合需要节拍中具有更强劲低音的人们的耳罩式蓝牙无线耳机。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      让您尽享震撼低音+效果。

      • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳罩式
      • 柔软耳垫
      • 紧凑可折叠
      40 毫米钕制扬声器

      40 毫米钕制扬声器

      40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音

      特别适合每个人

      特别适合每个人

      旋转耳罩设计和可调节头带使其特别适合每个人。

      您可以感受到强劲震撼的低音效果

      您可以感受到强劲震撼的低音效果

      震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。

      蓝牙无线技术

      蓝牙无线技术

      轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

      使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

      使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

      轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

      可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

      可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

      独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。

      USB 充电线缆

      USB 充电线缆

      需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

      可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

      可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

      有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

      方便地进行免提通话

      方便地进行免提通话

      使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

      良好的隔音效果

      封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        白色

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        Y

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大范围
        长达 10  米
        蓝牙版本
        4.1

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换
        • 在通话和音乐之间切换

      • 功率

        音乐播放时间
        12*  小时
        待机时间
        166* 小时
        通话时间
        12* 小时
        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        Y

      • 声音

        波段
        8 - 21 500 Hz
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        40 毫瓦
        单元直径
        40 毫米
        灵敏度
        104 dB
        原声系统
        封闭式

      • 包装尺寸

        EAN
        69 51613 99169 5
        厚度
        5.7  厘米
        厚度
        2.2  英寸
        总重
        0.335  千克
        总重
        0.739  磅
        高度
        8.9  英寸
        高度
        22.5  厘米
        净重
        0.224  千克
        净重
        0.494  磅
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.111  千克
        自重
        0.245  磅
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        19.5  厘米
        宽度
        7.7  英寸

      • 外箱

        总重
        2.681  磅
        总重
        1.216  千克
        GTIN
        1 69 51613 99169 2
        高度
        24  厘米
        高度
        9.4  英寸
        长度
        21.2  厘米
        长度
        8.3  英寸
        净重
        1.481  磅
        净重
        0.672  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        1.199  磅
        自重
        0.544  千克
        宽度
        19.1  厘米
        宽度
        7.5  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        4.6  厘米
        厚度
        1.8  英寸
        高度
        7.3  英寸
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.419  磅
        重量
        0.19  千克
        宽度
        19  厘米
        宽度
        7.5  英寸

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