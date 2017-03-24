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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    蓝牙耳机

    SHB3175WT/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼的低音 + 系列耳机采用结实耐用、时尚的封装和强劲有力的低音效果。外观精美，音质更佳且超值。它是适合需要节拍中具有更强劲低音的人们的耳罩式蓝牙无线耳机。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥499.00

    蓝牙耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳罩式
    • 柔软耳垫
    • 紧凑可折叠
    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音

    特别适合每个人

    特别适合每个人

    旋转耳罩设计和可调节头带使其特别适合每个人。

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。

    蓝牙无线技术

    蓝牙无线技术

    轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。

    USB 充电线缆

    USB 充电线缆

    需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

    方便地进行免提通话

    方便地进行免提通话

    使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    良好的隔音效果

    封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      8 - 21 500 Hz
      单元直径
      40 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      104 dB

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      8.3  英寸
      宽度
      19.1  厘米
      总重
      1.216  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99169 2
      宽度
      7.5  英寸
      高度
      9.4  英寸
      净重
      0.672  千克
      总重
      2.681  磅
      净重
      1.481  磅
      自重
      0.544  千克
      自重
      1.199  磅

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换
      • 在通话和音乐之间切换
      音量控制

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      12*  小时
      待机时间
      166* 小时
      通话时间
      12* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5.7  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99169 5
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.335  千克
      厚度
      2.2  英寸
      净重
      0.224  千克
      总重
      0.739  磅
      净重
      0.494  磅
      自重
      0.111  千克
      自重
      0.245  磅

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      19  厘米
      厚度
      4.6  厘米
      宽度
      7.5  英寸
      高度
      7.3  英寸
      厚度
      1.8  英寸
      重量
      0.19  千克
      重量
      0.419  磅

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      白色

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