让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦震撼的低音 + 系列耳机采用结实耐用、时尚的封装和强劲有力的低音效果。外观精美，音质更佳且超值。它是适合需要节拍中具有更强劲低音的人们的耳罩式蓝牙无线耳机。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音
旋转耳罩设计和可调节头带使其特别适合每个人。
震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。
独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。
设计
附件
连接
便利性
功率
声音
包装尺寸
外箱
产品尺寸