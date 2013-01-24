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无线蓝牙® 耳机

SHB4305BK/00
  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。
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    无线蓝牙® 耳机

    SHB4305BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    无线蓝牙® 耳机

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      • 12.2 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 6 小时播放时间
      • 超舒适
      强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器

      强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器

      提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。

      可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

      可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

      有了 6 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

      蓝牙无线技术

      蓝牙无线技术

      轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

      人体工程学设计，提供更好舒适度

      人体工程学设计，提供更好舒适度

      采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

      翼尖设计，佩戴稳固

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      翼尖设计提供额外推动力，可更好、更稳固地佩戴，不会滑落。

      良好的隔音效果

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      专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

      USB 充电线缆

      USB 充电线缆

      需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

      轻便舒适，无线自由

      轻便舒适，无线自由

      这些无线耳塞式耳机超轻便、轻便舒适，可让您自由移动，不受限制。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕制
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        12.2 毫米
        波段
        9 - 21 000 赫兹
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        107  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 最后号码重拨
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        待机时间
        110* 小时
        通话时间
        5.5* 小时
        音乐播放时间
        6*  小时

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 产品尺寸

        高度
        2  厘米
        宽度
        10  厘米
        厚度
        4  厘米
        重量
        0.016  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17.5  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3.2  厘米
        总重
        0.073  千克
        净重
        0.035  千克
        自重
        0.038  千克
        EAN
        69 51613 99152 7

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        19  厘米
        宽度
        11.6  厘米
        高度
        13.3  厘米
        总重
        0.31  千克
        自重
        0.205  千克
        GTIN
        1 69 51613 99152 4
        净重
        0.105  千克

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