无线蓝牙® 耳机
让您尽享震撼低音+效果。
此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥499.00
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让您尽享震撼低音+效果。
- 12.2 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳塞
- 6 小时播放时间
- 超舒适
强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器
提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。
可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间
有了 6 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
蓝牙无线技术
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
人体工程学设计，提供更好舒适度
采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
翼尖设计，佩戴稳固
翼尖设计提供额外推动力，可更好、更稳固地佩戴，不会滑落。
良好的隔音效果
专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。
您可以感受到震撼粗犷的低音
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
USB 充电线缆
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
轻便舒适，无线自由
这些无线耳塞式耳机超轻便、轻便舒适，可让您自由移动，不受限制。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
9 - 21 000 赫兹
- 单元直径
-
12.2 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
30 mW
- 灵敏度
-
107
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11.6
厘米
- 总重
-
0.31
千克
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99153 1
- 净重
-
0.105
千克
- 自重
-
0.205
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
最后号码重拨
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
6*
小时
- 待机时间
-
110* 小时
- 通话时间
-
5.5* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3.2
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99153 4
- 总重
-
0.073
千克
- 净重
-
0.035
千克
- 自重
-
0.038
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 宽度
-
10
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.016
千克
-
附件
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
白色
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