搜索词

  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    无线蓝牙® 耳机

    SHB4305WT/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥499.00

    无线蓝牙® 耳机

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

    让您尽享震撼低音+效果。

    • 12.2 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳塞
    • 6 小时播放时间
    • 超舒适
    强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器

    强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器

    提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。

    可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

    可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

    有了 6 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

    蓝牙无线技术

    蓝牙无线技术

    轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

    人体工程学设计，提供更好舒适度

    人体工程学设计，提供更好舒适度

    采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

    翼尖设计，佩戴稳固

    翼尖设计，佩戴稳固

    翼尖设计提供额外推动力，可更好、更稳固地佩戴，不会滑落。

    良好的隔音效果

    良好的隔音效果

    专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

    USB 充电线缆

    USB 充电线缆

    需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

    轻便舒适，无线自由

    轻便舒适，无线自由

    这些无线耳塞式耳机超轻便、轻便舒适，可让您自由移动，不受限制。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      9 - 21 000 赫兹
      单元直径
      12.2 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      30 mW
      灵敏度
      107  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      19  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      11.6  厘米
      总重
      0.31  千克
      高度
      13.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99153 1
      净重
      0.105  千克
      自重
      0.205  千克

    • 便利性

      音量控制
      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 最后号码重拨
      • 麦克风静音
      • 拒接来电

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      6*  小时
      待机时间
      110* 小时
      通话时间
      5.5* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3.2  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99153 4
      总重
      0.073  千克
      净重
      0.035  千克
      自重
      0.038  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2  厘米
      宽度
      10  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.016  千克

    • 附件

      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      白色

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 实际结果可能会有所不同

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。