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  • 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。

    Flite 无线蓝牙® 耳机

    SHB4405BK/00

    超轻，强劲音效。

    飞利浦 Flite Ultrlite 无线耳机非常轻便，却超级震撼。无线缆束缚，纤薄小巧，并采用扁平折叠设计，非常适合随身携带。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥499.00

    Flite 无线蓝牙® 耳机

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    超轻，强劲音效。

    抗重力耳机

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 柔软耳垫
    • 平折设计
    32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

    32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

    32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。

    轻便和纤薄设计

    轻便和纤薄设计

    轻便和纤薄设计，确保外出时的极致舒适感。

    平折设计，便于携带

    平折设计，便于携带

    平折设计，便于携带。

    蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。

    可充电电池可提供长达 9 小时的播放时间

    有了 9 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      9 - 22 000 赫兹
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      24 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      103  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      长达 10 个  米

    • 外箱

      长度
      22.5  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      21  厘米
      总重
      1.2  千克
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98156 3
      净重
      0.54  千克
      自重
      0.66  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 通话保持
      • 在 2 个通话之间切换
      • 接听/结束呼叫
      • 拒接来电
      • 在通话和音乐之间切换
      音量控制

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      9*  小时
      待机时间
      300* 小时
      通话时间
      9* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      21  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      3.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98156 6
      总重
      0.166  千克
      净重
      0.09  千克
      自重
      0.076  千克

    • 产品尺寸

      高度
      17  厘米
      宽度
      14  厘米
      厚度
      3  厘米
      重量
      0.09  千克

    • 附件

      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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