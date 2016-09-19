Flite 无线蓝牙® 耳机
超轻，强劲音效。
飞利浦 Flite Ultrlite 无线耳机非常轻便，却超级震撼。无线缆束缚，纤薄小巧，并采用扁平折叠设计，非常适合随身携带。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥499.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
超轻，强劲音效。
抗重力耳机
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 柔软耳垫
- 平折设计
32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质
32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。
轻便和纤薄设计
轻便和纤薄设计，确保外出时的极致舒适感。
蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
可充电电池可提供长达 9 小时的播放时间
有了 9 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
9 - 22 000 赫兹
- 单元直径
-
32 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
24 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
103
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10 个
米
-
外箱
- 长度
-
22.5
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
1.2
千克
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98157 0
- 净重
-
0.54
千克
- 自重
-
0.66
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
通话保持
-
在 2 个通话之间切换
-
接听/结束呼叫
-
拒接来电
-
在通话和音乐之间切换
- 音量控制
-
是
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
9*
小时
- 待机时间
-
300* 小时
- 通话时间
-
9* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
21
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
3.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98157 3
- 总重
-
0.166
千克
- 净重
-
0.09
千克
- 自重
-
0.076
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 宽度
-
14
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 重量
-
0.09
千克
-
附件
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
白色
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