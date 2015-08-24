蓝牙耳机 SHB5950BK/00
无线自由，响亮节拍
这款挂颈式无线耳机摆脱了线缆束缚，让您畅享不一样的自由。飞利浦 UpBeat Metalix Pro 配有优质驱动器，可带来震撼低音，配合椭圆声管插入式设计，提供舒适体验。真空金属外壳，优雅精致，尽显专业风格。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥899.00
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无线自由，响亮节拍
这款挂颈式无线耳机摆脱了线缆束缚，让您畅享不一样的自由。飞利浦 UpBeat Metalix Pro 配有优质驱动器，可带来震撼低音，配合椭圆声管插入式设计，提供舒适体验。真空金属外壳，优雅精致，尽显专业风格。 查看所有优势
闪亮的涂层外观靓丽，可附加额外保护面
高质量、光面涂层外观靓丽，可附加额外保护面。
嵌入椭圆声管，提供人体工程学的舒适贴合
插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。
强劲的扬声器，可再现清晰的音效和震撼低音
强劲的扬声器设计小巧，可确保完美贴合、提供清晰的音效和震撼低音。
确保舒适度和稳定性的软胶颈带
软胶颈带设计提供终极的便利体验和稳定性。
支持蓝牙版本 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
无线控制，尽享音乐和通话
可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音
小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。
扁平抗缠结线缆，出行使用更方便
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 波段
-
10 - 21000 赫兹
- 音效增强
-
- 单元直径
-
8 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 音圈
-
铜制
- 最大输入功率
-
20 mW
- 灵敏度
-
107
分贝
- 类型
-
动态
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10
米
-
外箱
- 长度
-
16.5
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.7
厘米
- 总重
-
0.379
千克
- 高度
-
19
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 71007 4
- 净重
-
0.129
千克
- 自重
-
0.25
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
拒接来电
-
在通话和音乐之间切换
-
麦克风静音
- 音量控制
-
是
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
7*
小时
- 待机时间
-
160* 小时
- 通话时间
-
7* 小时
- 电池重量
-
2.5 克
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
15
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
69 25970 71007 7
- 总重
-
0.096
千克
- 净重
-
0.043
千克
- 自重
-
0.053
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
15
厘米
- 宽度
-
13.5
厘米
- 厚度
-
1.6
厘米
- 重量
-
0.03
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
随附
- USB 磁吸式充电线
-
随附，用于充电
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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