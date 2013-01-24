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蓝牙耳机

SHB5950WT/00
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    蓝牙耳机

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      支持蓝牙版本 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      支持蓝牙版本 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      无线控制，尽享音乐和通话

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      小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

      扁平抗缠结线缆，出行使用更方便

      扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        随附
        USB 线
        随附，用于充电

      • 设计

        颜色
        白色

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大范围
        长达 10  米
        蓝牙版本
        4.1

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        电池重量
        2.5 克
        音乐播放时间
        7*  小时
        待机时间
        160* 小时
        通话时间
        7* 小时

      • 声音

        波段
        10 - 21000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        20 mW
        单元直径
        8 毫米
        灵敏度
        107  分贝
        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        音圈
        铜制
        类型
        动态

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换
        • 麦克风静音
        音量控制
        Y

      • 外箱

        总重
        0.379  千克
        GTIN
        1 69 25970 71008 1
        高度
        19  厘米
        长度
        16.5  厘米
        净重
        0.129  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.25  千克
        宽度
        10.7  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 25970 71008 4
        总重
        0.096  千克
        高度
        17.3  厘米
        净重
        0.043  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.053  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        15  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        1.6  厘米
        高度
        15  厘米
        重量
        0.03  千克
        宽度
        13.5  厘米

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