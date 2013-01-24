无线自由，响亮节拍
这款挂颈式无线耳机摆脱了线缆束缚，让您畅享不一样的自由。飞利浦 UpBeat Metalix Pro 配有优质驱动器，可带来震撼低音，配合椭圆声管插入式设计，提供舒适体验。真空金属外壳，优雅精致，尽显专业风格。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由，响亮节拍
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无线自由，响亮节拍
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高质量、光面涂层外观靓丽，可附加额外保护面。
插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。
强劲的扬声器设计小巧，可确保完美贴合、提供清晰的音效和震撼低音。
软胶颈带设计提供终极的便利体验和稳定性。
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。
附件
设计
连接
功率
声音
便利性
外箱
包装尺寸
产品尺寸