耳塞式耳机
低音通道
凭借增强的重低音表现，这些耳塞式耳机将为您的听觉带来非凡品质的音乐享受。 查看所有优势
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低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
14.8 毫米扬声器驱动单元令配戴更加舒适
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，14.8 毫米扬声器驱动单元是满足您听觉享受的理想尺寸。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 频率响应
-
10 - 22 000
赫兹
- 单元直径
-
14.8
毫米
- 灵敏度
-
100
分贝
- 最大输入功率
-
50
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆长度
-
1
米
-
外箱
- EAN
-
87 12581 33604 2
- 长度
-
43
厘米
- 用户包装数量
-
96
- 宽度
-
25
厘米
- 总重
-
2.58
千克
- 高度
-
21
厘米
- 净重
-
1.056
千克
- 自重
-
1.524
千克
-
内箱
- 长度
-
20.6
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
12
厘米
- 高度
-
17.5
厘米
- 净重
-
0.264
千克
- 总重
-
0.552
千克
- 自重
-
0.288
千克
- EAN
-
87 12581 33603 5
-
包装尺寸
- 高度
-
11.6
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
8.4
厘米
- 厚度
-
2.7
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
87 12581 33602 8
- 总重
-
0.02
千克
- 净重
-
0.011
千克
- 自重
-
0.009
千克
-
尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
13.5 厘米*3.2 厘米*17.5 厘米
- 重量
-
0.011
千克
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