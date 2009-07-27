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    耳塞式耳机

    SHE1350/00

    低音通道

    凭借增强的重低音表现，这些耳塞式耳机将为您的听觉带来非凡品质的音乐享受。

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    耳塞式耳机

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    低音通道

    增强声音效果

    • 14.8 毫米驱动单元/开放式后盖
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    低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

    低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

    14.8 毫米扬声器驱动单元令配戴更加舒适

    小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，14.8 毫米扬声器驱动单元是满足您听觉享受的理想尺寸。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      频率响应
      10 - 22 000  赫兹
      单元直径
      14.8  毫米
      灵敏度
      100  分贝
      最大输入功率
      50  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆长度
      1  米

    • 外箱

      EAN
      87 12581 33604 2
      长度
      43  厘米
      用户包装数量
      96
      宽度
      25  厘米
      总重
      2.58  千克
      高度
      21  厘米
      净重
      1.056  千克
      自重
      1.524  千克

    • 内箱

      长度
      20.6  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      12  厘米
      高度
      17.5  厘米
      净重
      0.264  千克
      总重
      0.552  千克
      自重
      0.288  千克
      EAN
      87 12581 33603 5

    • 包装尺寸

      高度
      11.6  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      8.4  厘米
      厚度
      2.7  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      总重
      0.02  千克
      净重
      0.011  千克
      自重
      0.009  千克

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      13.5 厘米*3.2 厘米*17.5 厘米
      重量
      0.011  千克

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