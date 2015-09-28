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  • 歌声雄厚有力。通话清晰。 歌声雄厚有力。通话清晰。 歌声雄厚有力。通话清晰。

    带麦克风的入耳式耳机

    SHE1405BK/10

    歌声雄厚有力。通话清晰。

    瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

    带麦克风的入耳式耳机

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    歌声雄厚有力。通话清晰。

    播放音乐和通话

    清晰音质

    让您沉醉在播客的世界中。被音乐所感动。椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。让您尽享舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

    线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

    接听电话时会暂停您的播放列表。得益于线控式遥控器，所有操作均无需触摸智能手机。

    1.2 米线缆长度

    这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。

    3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适

    椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

    8.6 毫米钕制声学驱动器

    -

    橡胶线缆保护器可耐受反复弯曲

    -

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      半封闭式
      频率响应
      10 - 22 000  赫兹
      单元直径
      8.6 毫米
      隔音膜
      Mylar 聚酯锥形
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕制
      类型
      动态
      音圈
      铜制
      最大输入功率
      20 mW
      灵敏度
      103 分贝

    • 连接

      线缆接口
      两边平行、对称
      线缆长度
      1.2米
      麦克风
      内置麦克风
      线缆类型
      铜制
      接口末端
      镀铬合金

    • 外箱

      长度
      49  厘米
      用户包装数量
      96
      宽度
      27  厘米
      总重
      3.175  千克
      高度
      20.5  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98160 0
      净重
      1.152  千克
      自重
      2.023  千克

    • 内箱

      长度
      22  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      12.5  厘米
      高度
      18  厘米
      净重
      0.288  千克
      总重
      0.695  千克
      自重
      0.407  千克
      GTIN
      2 69 51613 98160 7

    • 包装尺寸

      高度
      11.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      8.3  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98160 3
      总重
      0.023  千克
      净重
      0.012  千克
      自重
      0.011  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      5.5 厘米*1 厘米*6.8 厘米
      重量
      0.012  千克

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