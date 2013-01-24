主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

带麦克风的入耳式耳机

SHE1405BK/10
  • 歌声雄厚有力。通话清晰。 歌声雄厚有力。通话清晰。 歌声雄厚有力。通话清晰。
    -{discount-value}

    带麦克风的入耳式耳机

    SHE1405BK/10

    歌声雄厚有力。通话清晰。

    瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

    查找相似产品

    带麦克风的入耳式耳机

    歌声雄厚有力。通话清晰。

    瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

    歌声雄厚有力。通话清晰。

    瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

    查找相似产品

    带麦克风的入耳式耳机

    歌声雄厚有力。通话清晰。

    瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。

    相似产品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      歌声雄厚有力。通话清晰。

      播放音乐和通话

      清晰音质

      让您沉醉在播客的世界中。被音乐所感动。椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。让您尽享舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

      线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

      接听电话时会暂停您的播放列表。得益于线控式遥控器，所有操作均无需触摸智能手机。

      1.2 米线缆长度

      这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。

      3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适

      椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        20 mW
        灵敏度
        103 分贝
        单元直径
        8.6 毫米
        类型
        动态
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        线缆类型
        铜制
        接口末端
        镀铬合金
        麦克风
        内置麦克风

      • 内箱

        总重
        0.695  千克
        GTIN
        2 69 51613 98160 7
        高度
        18  厘米
        长度
        22  厘米
        净重
        0.288  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.407  千克
        宽度
        12.5  厘米

      • 外箱

        总重
        3.175  千克
        GTIN
        1 69 51613 98160 0
        高度
        20.5  厘米
        长度
        49  厘米
        净重
        1.152  千克
        用户包装数量
        96
        自重
        2.023  千克
        宽度
        27  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        EAN
        69 51613 98160 3
        总重
        0.023  千克
        高度
        11.5  厘米
        净重
        0.012  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.011  千克
        货架摆放类型
        悬挂
        宽度
        8.3  厘米

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        5.5 厘米*1 厘米*6.8 厘米
        重量
        0.012  千克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品