带麦克风的入耳式耳机
歌声雄厚有力。通话清晰。
瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清晰音质
让您沉醉在播客的世界中。被音乐所感动。椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。让您尽享舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话
接听电话时会暂停您的播放列表。得益于线控式遥控器，所有操作均无需触摸智能手机。
1.2 米线缆长度
这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。
3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适
椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
半封闭式
- 频率响应
-
10 - 22 000
赫兹
- 单元直径
-
8.6 毫米
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
铜制
- 最大输入功率
-
20 mW
- 灵敏度
-
103 分贝
-
连接
- 线缆接口
-
两边平行、对称
- 线缆长度
-
1.2米
- 麦克风
-
内置麦克风
- 线缆类型
-
铜制
- 接口末端
-
镀铬合金
-
外箱
- 长度
-
49
厘米
- 用户包装数量
-
96
- 宽度
-
27
厘米
- 总重
-
3.175
千克
- 高度
-
20.5
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98160 0
- 净重
-
1.152
千克
- 自重
-
2.023
千克
-
内箱
- 长度
-
22
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
12.5
厘米
- 高度
-
18
厘米
- 净重
-
0.288
千克
- 总重
-
0.695
千克
- 自重
-
0.407
千克
- GTIN
-
2 69 51613 98160 7
-
包装尺寸
- 高度
-
11.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
8.3
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98160 3
- 总重
-
0.023
千克
- 净重
-
0.012
千克
- 自重
-
0.011
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
-
尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
5.5 厘米*1 厘米*6.8 厘米
- 重量
-
0.012
千克
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