歌声雄厚有力。通话清晰。
瞬间即可从播放列表切换到播客再到通话。精心调谐的钕制听觉驱动器和被动式降噪驱动器带来晶晰声效。可实现与三种尺寸的可互换耳塞的完美贴合。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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让您沉醉在播客的世界中。被音乐所感动。椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。让您尽享舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
接听电话时会暂停您的播放列表。得益于线控式遥控器，所有操作均无需触摸智能手机。
这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。
椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
设计
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸
尺寸