1000 series 带麦克风的入耳式耳机
随自己的风格摇摆
舞动出位节拍，乐动每一天。这些耳塞式耳机提供四种明亮的配色，具有半透明扬声器外壳以及渐变色线缆。既然生而为赢，为何要选择平庸？ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随自己的风格摇摆
- 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
- 集成麦克风
- 粉红色和紫色
- 耳塞
明亮的渐变色线缆。半透明扬声器外壳
明亮的渐变色线缆和半透明扬声器外壳，让您大声畅言。
8.6 毫米钕制声学驱动器。通透、清晰的音质
8.6 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质。
椭圆声管。出色的舒适度和被动式噪音隔离效果
这些耳塞式耳机具有椭圆形声管，这意味着您可以舒适聆听震撼音效。您可以获得出色的被动式噪音隔离效果，三种尺寸可互换橡胶耳塞罩，实现出色佩戴效果。
线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。
接听电话，暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
技术规格
-
连接
- 线缆长度
-
120 厘米
-
外箱
- 长度
-
34.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.7
厘米
- 总重
-
1.298
千克
- 高度
-
16.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98171 6
- 净重
-
0.336
千克
- 自重
-
0.962
千克
-
内箱
- 长度
-
17.9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.042
千克
- 总重
-
0.134
千克
- 自重
-
0.092
千克
- GTIN
-
2 69 51613 98171 3
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 宽度
-
5.2
厘米
- 厚度
-
2.8
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98171 9
- 总重
-
0.036
千克
- 净重
-
0.014
千克
- 自重
-
0.022
千克
-
设计
- 颜色
-
粉紫色
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