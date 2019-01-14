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    1000 series 带麦克风的入耳式耳机

    SHE2405PP/00

    随自己的风格摇摆

    舞动出位节拍，乐动每一天。这些耳塞式耳机提供四种明亮的配色，具有半透明扬声器外壳以及渐变色线缆。既然生而为赢，为何要选择平庸？

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    1000 series 带麦克风的入耳式耳机

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    随自己的风格摇摆

    • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
    • 集成麦克风
    • 粉红色和紫色
    • 耳塞

    明亮的渐变色线缆。半透明扬声器外壳

    明亮的渐变色线缆和半透明扬声器外壳，让您大声畅言。

    8.6 毫米钕制声学驱动器。通透、清晰的音质

    8.6 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质。

    椭圆声管。出色的舒适度和被动式噪音隔离效果

    这些耳塞式耳机具有椭圆形声管，这意味着您可以舒适聆听震撼音效。您可以获得出色的被动式噪音隔离效果，三种尺寸可互换橡胶耳塞罩，实现出色佩戴效果。

    线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。

    接听电话，暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    技术规格

    • 连接

      线缆长度
      120 厘米

    • 外箱

      长度
      34.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.7  厘米
      总重
      1.298  千克
      高度
      16.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98171 6
      净重
      0.336  千克
      自重
      0.962  千克

    • 内箱

      长度
      17.9  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.042  千克
      总重
      0.134  千克
      自重
      0.092  千克
      GTIN
      2 69 51613 98171 3

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      宽度
      5.2  厘米
      厚度
      2.8  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98171 9
      总重
      0.036  千克
      净重
      0.014  千克
      自重
      0.022  千克

    • 设计

      颜色
      粉紫色

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 耳罩
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