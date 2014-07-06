耳塞式耳机
重低音
飞利浦 SHE3010 耳机具有柔软的耳塞，可带来柔软舒适的佩戴体验。提供各种绚丽醒目的颜色来搭配您的风格。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥99.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
14.8 毫米扬声器驱动器，可带来优质音效
大型 14.8 毫米扬声器驱动器位于耳塞式耳机内，可带来优质音效。
前置橡胶耳罩，佩戴舒适
前置橡胶耳罩为您带来柔软材质，让佩戴倍感舒适。
软质耳挂，经久耐用
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
钕磁铁可增强低音效果和敏感度
钕是制造具有强力磁性设备的理想材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
柔软材质，确保配戴舒适
透明橡胶耳机材质可完全地贴合耳形，为您带来舒适聆听体验。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 频率响应
-
9 - 22 000
赫兹
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
铜制
- 单元直径
-
14.8
毫米
- 灵敏度
-
107
分贝
- 最大输入功率
-
25
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
铜制
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀镍
- 线缆长度
-
1
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
34.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.7
厘米
- 总重
-
1.21708
千克
- 高度
-
16.3
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70196 6
- 净重
-
0.28008
千克
- 自重
-
0.937
千克
-
内箱
- 长度
-
17.9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.03501
千克
- 总重
-
0.12351
千克
- 自重
-
0.0885
千克
- GTIN
-
2 69 25970 70196 3
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
5.2
厘米
- 厚度
-
2.8
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 70196 9
- 总重
-
0.03217
千克
- 净重
-
0.01167
千克
- 自重
-
0.0205
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2.1
厘米
- 宽度
-
1.6
厘米
- 厚度
-
1.25
厘米
- 重量
-
0.01167
千克
-
设计
- 颜色
-
青色
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