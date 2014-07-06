搜索词

  • 超重低音 超重低音 超重低音

    耳塞式耳机

    SHE3010WT/00

    超重低音

    飞利浦 SHE3010 耳机具有柔软的耳塞，可带来柔软舒适的佩戴体验。提供各种绚丽醒目的颜色来搭配您的风格。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥99.00

    耳塞式耳机

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

    超重低音

    柔软主体，佩戴舒适

    • 14.8 毫米驱动单元/开放式后盖
    • 耳塞式耳机
    14.8 毫米扬声器驱动器，可带来优质音效

    14.8 毫米扬声器驱动器，可带来优质音效

    大型 14.8 毫米扬声器驱动器位于耳塞式耳机内，可带来优质音效。

    前置橡胶耳罩，佩戴舒适

    前置橡胶耳罩，佩戴舒适

    前置橡胶耳罩为您带来柔软材质，让佩戴倍感舒适。

    软质耳挂，经久耐用

    柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

    钕磁铁可增强低音效果和敏感度

    钕是制造具有强力磁性设备的理想材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

    柔软材质，确保配戴舒适

    透明橡胶耳机材质可完全地贴合耳形，为您带来舒适聆听体验。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      频率响应
      9 - 22 000  赫兹
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕制
      类型
      动态
      音圈
      铜制
      单元直径
      14.8  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      25  mW
      阻抗
      16  ohm

    • 连接

      线缆类型
      铜制
      线缆接口
      两边、对称
      接口末端
      镀镍
      线缆长度
      1  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      34.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.7  厘米
      总重
      1.21708  千克
      高度
      16.3  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73220 4
      净重
      0.28008  千克
      自重
      0.937  千克

    • 内箱

      长度
      17.9  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.03501  千克
      总重
      0.12351  千克
      自重
      0.0885  千克
      GTIN
      2 69 23410 73220 1

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      5.2  厘米
      厚度
      2.8  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 23410 73220 7
      总重
      0.03217  千克
      净重
      0.01167  千克
      自重
      0.0205  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2.1  厘米
      宽度
      1.6  厘米
      厚度
      1.25  厘米
      重量
      0.01167  千克

    • 设计

      颜色
      白色

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。