搜索词

  • 响亮节拍，超强低音 响亮节拍，超强低音 响亮节拍，超强低音

    耳机

    SHE3700BK/00

    响亮节拍，超强低音

    飞利浦超小型震撼低音 MyJam Vibes 耳塞配有可提供舒适体验的椭圆声管，其外观靓丽的真空金属涂层则能够带来更多保护。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥149.00

    耳机

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

    响亮节拍，超强低音

    外形小巧，具有真空金属层保护

    • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
    • 耳塞
    3 对可互换橡胶耳塞套，完美贴合

    3 对可互换橡胶耳塞套，完美贴合

    提供 3 种尺寸耳塞套 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合

    亮光、色彩鲜艳的涂层外观靓丽，还可提供保护

    亮光、色彩鲜艳的涂层外观靓丽，还可提供保护

    高品质、亮光和色彩鲜艳的涂层外观靓丽，可附加额外保护面。

    高效驱动单元带来震撼的低音和清晰音效

    高效驱动单元带来震撼的低音和清晰音效

    飞利浦 Vibes 耳塞式耳机内部具有高效驱动单元，采用小巧紧凑型设计。它们特别适合带来清晰音效和强劲低音。

    插入式椭圆声管设计，提供人体工程学的舒适贴合

    插入式椭圆声管设计，提供人体工程学的舒适贴合

    插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。

    无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

    无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

    超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

    增强型线缆，提升耐用性和连接性

    为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      隔音膜
      PET
      类型
      动态
      音圈
      铜制
      频率响应
      11- 22 000  赫兹
      单元直径
      8.6  毫米
      灵敏度
      105  分贝
      最大输入功率
      20  mW
      阻抗
      16  ohm

    • 连接

      线缆类型
      铜制
      线缆接口
      两边、对称
      接口末端
      镀铬
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      37.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      17.9  厘米
      总重
      1.127  千克
      高度
      13.9  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70908 5
      净重
      0.288  千克
      自重
      0.839  千克

    • 内箱

      长度
      18.1  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.1  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.036  千克
      总重
      0.125  千克
      自重
      0.089  千克
      GTIN
      2 69 25970 70908 2

    • 包装尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      5  厘米
      厚度
      2.7  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 25970 70908 8
      总重
      0.026  千克
      净重
      0.012  千克
      自重
      0.014  千克

    • 附件

      耳塞套
      耳塞：3 种尺寸：S、M、L

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。