耳机
响亮节拍，超强低音
飞利浦超小型震撼低音 Vibes 耳塞配有可提供舒适体验的椭圆声管，其外观靓丽的真空金属涂层则能够带来更多保护。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥149.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3 对可互换橡胶耳塞套，完美贴合
提供 3 种尺寸耳塞套 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合
亮光、色彩鲜艳的涂层外观靓丽，还可提供保护
高品质、亮光和色彩鲜艳的涂层外观靓丽，可附加额外保护面。
高效驱动单元带来震撼的低音和清晰音效
飞利浦 Vibes 耳塞式耳机内部具有高效驱动单元，采用小巧紧凑型设计。它们特别适合带来清晰音效和强劲低音。
插入式椭圆声管设计，提供人体工程学的舒适贴合
插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。
无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音
超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。
增强型线缆，提升耐用性和连接性
为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 隔音膜
-
PET
- 类型
-
动态
- 音圈
-
铜制
- 频率响应
-
11- 22 000
赫兹
- 单元直径
-
8.6
毫米
- 灵敏度
-
105
分贝
- 最大输入功率
-
20
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
铜制
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀铬
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
37.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
17.9
厘米
- 总重
-
1.127
千克
- 高度
-
13.9
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70909 2
- 净重
-
0.288
千克
- 自重
-
0.839
千克
-
内箱
- 长度
-
18.1
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.1
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.036
千克
- 总重
-
0.125
千克
- 自重
-
0.089
千克
- GTIN
-
2 69 25970 70909 9
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
5
厘米
- 厚度
-
2.7
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 70909 5
- 总重
-
0.026
千克
- 净重
-
0.012
千克
- 自重
-
0.014
千克
-
附件
- 耳塞套
-
3 种尺寸：S、M、L
-
设计
- 颜色
-
白色
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