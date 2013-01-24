超重低音
小巧精致、多姿多彩的 SHE3805 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式，同时具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
超重低音
小巧精致、多姿多彩的 SHE3805 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式，同时具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。 查看所有优势
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超重低音
小巧精致、多姿多彩的 SHE3805 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式，同时具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。 查看所有优势
内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
小巧高效的 8.6 毫米扬声器驱动器为您提供清晰的音效，随时随地提升您的聆听乐趣。
超小耳内设计，确保紧密舒适贴合，阻隔环境噪音，封闭式结构带来增强低音效果。
椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。
为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
声音
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连接
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内箱
外箱
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