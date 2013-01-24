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带麦克风的入耳式耳机

SHE3805PK/00
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    带麦克风的入耳式耳机

    SHE3805PK/00

    超重低音

    小巧精致、多姿多彩的 SHE3805 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式，同时具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。 查看所有优势

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      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        PET
        频率响应
        10–22 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        20  mW
        阻抗
        16  欧姆
        原声系统
        半封闭式

      • 设计

        颜色
        粉红色

      • 连接

        线缆接口
        对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀镍

      • 包装尺寸

        包装类型
        塑封包装
        货架摆放类型
        两种
        EAN
        69 23410 72531 5
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.035  千克
        高度
        17.2  厘米
        净重
        0.013  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.022  千克
        宽度
        5  厘米

      • 内箱

        总重
        0.142  千克
        GTIN
        2 69 23410 72531 9
        高度
        6.4  厘米
        长度
        18.2  厘米
        净重
        0.039  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.103  千克
        宽度
        9.8  厘米

      • 外箱

        总重
        1.32  千克
        GTIN
        1 69 23410 72531 2
        高度
        14  厘米
        长度
        37.4  厘米
        净重
        0.312  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.008  千克
        宽度
        20.6  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        1.2  厘米
        高度
        2  厘米
        重量
        0.0115  千克
        宽度
        2  厘米

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