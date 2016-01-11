带麦克风的耳机
响亮节拍，浑厚低音
时尚的飞利浦 Chromz 耳塞可提供浑厚低音，舒适贴合且外观精美。多种真空金属亚光涂层色彩选项，轻松搭配 iPhone 6S。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥149.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电
内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络。
真空金属、时尚亚光涂层可提供额外保护
高质量真空金属亚光涂层可提供额外保护且完美搭配 iPhone 6S。
椭圆声管插入式设计，提供人体工程学的舒适贴合
插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。
无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音
超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。
强劲的驱动器，可再现清晰的音效和震撼低音
飞利浦 Chromz 耳塞具有外形小巧的强劲扬声器，可确保完美贴合，提供清晰的音效和震撼低音。
增强型线缆，提升耐用性和连接性
为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率响应
-
12–22 000
赫兹
- 隔音膜
-
PET
- 音圈
-
CCAW
- 单元直径
-
8.6
毫米
- 灵敏度
-
107
分贝
- 最大输入功率
-
20
mW
- 阻抗
-
28
ohm
-
连接
- 线缆接口
-
对称
- 接口末端
-
镀铬
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
1.371
千克
- 高度
-
15
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70937 5
- 净重
-
0.312
千克
- 自重
-
1.059
千克
-
内箱
- 长度
-
17.9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
9.5
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.039
千克
- 总重
-
0.138
千克
- 自重
-
0.099
千克
- GTIN
-
2 69 25970 70937 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 70937 8
- 总重
-
0.037
千克
- 净重
-
0.013
千克
- 自重
-
0.024
千克
-
附件
- 耳塞套
-
3 种尺寸：S、M、L
-
设计
- 颜色
-
冰川灰
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