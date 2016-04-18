带麦克风的耳机
超轻，强劲音效。
飞利浦 Flite Hyprlite 耳机是您每天不可或缺的随身附件，佩戴舒适，提供清晰音效。超薄设计，极为轻便，让您几乎感觉不到它的存在。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥299.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
带减压口的耐用线缆
轻便并不意味着脆弱。专为自在随行的生活而打造，耳机线缆具有内置减压口，更加结实耐用，使用寿命更长。
时尚的金属光泽材质
设计出众，具有清新、现代的高光材质。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。
低音管设计，带来饱满的低音
耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。
高功率驱动器，提供清晰的音效
配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。
符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适
十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
开放式
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
9 - 23 000 赫兹
- 单元直径
-
12.2
毫米
- 灵敏度
-
105
分贝
- 最大输入功率
-
30
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆接口
-
对称
- 接口末端
-
镀镍
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
18.8
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
11.7
厘米
- 总重
-
0.325
千克
- 高度
-
12.8
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99113 5
- 净重
-
0.078
千克
- 自重
-
0.247
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
1.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99113 8
- 总重
-
0.039
千克
- 净重
-
0.013
千克
- 自重
-
0.026
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
1.65
厘米
- 宽度
-
1.75
厘米
- 厚度
-
1.16
厘米
- 重量
-
0.013
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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