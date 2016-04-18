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  • 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。

    带麦克风的耳机

    SHE4205WT/00

    超轻，强劲音效。

    飞利浦 Flite Hyprlite 耳机是您每天不可或缺的随身附件，佩戴舒适，提供清晰音效。超薄设计，极为轻便，让您几乎感觉不到它的存在。

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    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥299.00

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    带减压口的耐用线缆

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    轻便并不意味着脆弱。专为自在随行的生活而打造，耳机线缆具有内置减压口，更加结实耐用，使用寿命更长。

    时尚的金属光泽材质

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    设计出众，具有清新、现代的高光材质。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

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    低音管设计，带来饱满的低音

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    耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。

    高功率驱动器，提供清晰的音效

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    配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。

    符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适

    符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适

    十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕制
      音圈
      CCAW
      频率响应
      9 - 23 000 赫兹
      单元直径
      12.2  毫米
      灵敏度
      105  分贝
      最大输入功率
      30  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆接口
      对称
      接口末端
      镀镍
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      18.8  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      11.7  厘米
      总重
      0.325  千克
      高度
      12.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99114 2
      净重
      0.078  千克
      自重
      0.247  千克

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      1.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99114 5
      总重
      0.039  千克
      净重
      0.013  千克
      自重
      0.026  千克

    • 产品尺寸

      高度
      1.65  厘米
      宽度
      1.75  厘米
      厚度
      1.16  厘米
      重量
      0.013  千克

    • 设计

      颜色
      白色

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