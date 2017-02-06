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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    带麦克风的耳机

    SHE4305BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    体验此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，具有出色的隔音效果和佩戴稳固性，令您沉浸在音乐的节拍之中。

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    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥269.00

    带麦克风的耳机

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    提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。

    人体工程学设计，提供更好舒适度

    人体工程学设计，提供更好舒适度

    采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

    纤薄的入耳式设计

    纤薄的入耳式设计

    采用超薄的入耳式设计，可更好地贴合耳朵，每个耳机均可稳固地佩戴，提供更强的稳固性，不会滑落。

    良好的隔音效果

    良好的隔音效果

    专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕制
      音圈
      CCAW
      频率响应
      9 - 23 000  赫兹
      单元直径
      12.2  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      30  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆接口
      对称
      接口末端
      镀镍
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      38  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      18.1  厘米
      总重
      1.76  千克
      高度
      24.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99148 7
      净重
      0.312  千克
      自重
      1.448  千克

    • 内箱

      长度
      18  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.2  厘米
      高度
      10.5  厘米
      净重
      0.039  千克
      总重
      0.182  千克
      自重
      0.143  千克
      GTIN
      2 69 51613 99148 4

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99148 0
      总重
      0.0496  千克
      净重
      0.013  千克
      自重
      0.0366  千克

    • 产品尺寸

      高度
      8  厘米
      宽度
      3  厘米
      厚度
      2.8  厘米
      重量
      0.0117  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • UPC

      UPC
      8 89446 00844 9

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