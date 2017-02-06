带麦克风的耳机
让您尽享震撼低音+效果。
体验此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，具有出色的隔音效果和佩戴稳固性，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥269.00
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强劲的 12.2 毫米扬声器驱动器
提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。
人体工程学设计，提供更好舒适度
采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
纤薄的入耳式设计
采用超薄的入耳式设计，可更好地贴合耳朵，每个耳机均可稳固地佩戴，提供更强的稳固性，不会滑落。
良好的隔音效果
专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。
您可以感受到震撼粗犷的低音
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
9 - 23 000
赫兹
- 单元直径
-
12.2
毫米
- 灵敏度
-
107
分贝
- 最大输入功率
-
30
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆接口
-
对称
- 接口末端
-
镀镍
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
18.1
厘米
- 总重
-
1.76
千克
- 高度
-
24.8
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99151 7
- 净重
-
0.312
千克
- 自重
-
1.448
千克
-
内箱
- 长度
-
18
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.2
厘米
- 高度
-
10.5
厘米
- 净重
-
0.039
千克
- 总重
-
0.182
千克
- 自重
-
0.143
千克
- GTIN
-
2 69 51613 99151 4
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99151 0
- 总重
-
0.0496
千克
- 净重
-
0.013
千克
- 自重
-
0.0366
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
8
厘米
- 宽度
-
3
厘米
- 厚度
-
2.8
厘米
- 重量
-
0.0117
千克
-
设计
- 颜色
-
白色
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00845 6
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