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带麦克风的耳机

SHE9105BK/00
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    带麦克风的耳机

    SHE9105BK/00

    音效精准

    飞利浦 SHE9105 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保完美贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00
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    音效精准

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    音效精准

    飞利浦 SHE9105 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保完美贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势

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      音效精准

      坚硬金属外壳

      • 8.6 毫米驱动器/半封闭式后盖
      • 耳塞
      坚固的铝质外壳可防止振动，带来清晰音质

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      精细调谐的钕制驱动器，提供清晰的高频声音

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      具有带麦克风的线控装置，轻松控制音乐和通话

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      硅制耳罩有 3 种尺寸备选，让您随意配戴

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      耐用的软质耳挂，增强耳机与线缆的连接

      耳机与线缆之间的连接器柔软耐用且灵活，可帮助您有效防止因反复掰折可能造成的线缆损坏。

      曲线型外壳和椭圆声管设计，实现人体工程学的舒适

      耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        灵敏度
        108  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        30  mW
        频率响应
        7 - 25 000 赫兹
        类型
        动态

      • 连接

        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC（无氧铜）
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接口末端
        镀金

      • 内箱

        总重
        0.384  磅
        总重
        0.174  千克
        GTIN
        2 69 25970 70046 1
        高度
        10.5  厘米
        高度
        4.1  英寸
        长度
        18  厘米
        长度
        7.1  英寸
        净重
        0.089  磅
        净重
        0.0402  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.1338  千克
        自重
        0.295  磅
        宽度
        8.2  厘米
        宽度
        3.2  英寸

      • 外箱

        总重
        3.693  磅
        总重
        1.675  千克
        GTIN
        1 69 25970 70046 4
        高度
        24.8  厘米
        高度
        9.8  英寸
        长度
        38  厘米
        长度
        15  英寸
        净重
        0.709  磅
        净重
        0.3216  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.3534  千克
        自重
        2.984  磅
        宽度
        18.1  厘米
        宽度
        7.1  英寸

      • 包装尺寸

        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种
        厚度
        2.5  厘米
        厚度
        1  英寸
        EAN
        69 25970 70046 7
        总重
        0.0474  千克
        总重
        0.104  磅
        高度
        17.5  厘米
        高度
        6.9  英寸
        净重
        0.029  磅
        净重
        0.0134  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.075  磅
        自重
        0.034  千克
        宽度
        9.5  厘米
        宽度
        3.7  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        1.2  英寸
        厚度
        3  厘米
        高度
        3.1  英寸
        高度
        8  厘米
        重量
        0.030  磅
        重量
        0.0134  千克
        宽度
        1.2  英寸
        宽度
        3  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 泡沫耳罩

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