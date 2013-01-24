享受高性能精准音效
飞利浦 SHE9735 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保舒适、贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 SHE9735 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保舒适、贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势
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飞利浦 SHE9735 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保舒适、贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势
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飞利浦 SHE9735 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保舒适、贴合；而线控式麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势
耳机的外壳采用坚固的铝金属制成，可防止振动，带来纯净的音效。此外，还可以避免日常使用时的耳机磨损。
智能抗缠结滑块，只需滑动一下，便可帮助您轻松地将两个耳机线整洁放置。无需再为线缆缠结费心！
钕是产生强磁场的理想材料，可带来极高的音圈灵敏度，呈现更佳的低音效果以及更出色的整体音质。它采用重新设计的 8.6 毫米钕制驱动器，对高频更敏感，确保纯净的清晰音质。
内置麦克风让您可以从聆听音乐轻松切换为接听来电，让您始终保持联络
耳塞随附从小到大 3 种尺寸耳罩备选，总有一款会完美贴合您的耳朵。
耳机与线缆之间的连接器柔软耐用且灵活，可帮助您有效防止因反复掰折可能造成的线缆损坏。
耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。
设计
声音
连接
附件
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸