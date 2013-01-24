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耳挂式耳机

SHJ026/00
  • 灵活的橡胶耳挂 灵活的橡胶耳挂 灵活的橡胶耳挂
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    耳挂式耳机

    SHJ026/00

    灵活的橡胶耳挂

    这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。

    耳挂式耳机

    灵活的橡胶耳挂

    这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。

    灵活的橡胶耳挂

    这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。

    耳挂式耳机

    灵活的橡胶耳挂

    这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。

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      灵活的橡胶耳挂

      佩戴更方便，行动更自如

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      耐克电缆袋让您可以轻松地整理电缆

      简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      耳挂采用特殊的软质橡胶材质包裹。

      包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        14.5  厘米
        高度
        14.5  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        重量
        0.021  千克

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 44718 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        货架摆放类型
        样品
        厚度
        3.5  厘米
        总重
        0.111  千克
        高度
        14.5  厘米
        净重
        0.021  千克
        自重
        0.09  千克
        宽度
        14.5  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 44717 5
        用户包装数量
        12
        总重
        1.887  千克
        高度
        17.6  厘米
        长度
        33  厘米
        净重
        0.252  千克
        自重
        1.635  千克
        宽度
        29.2  厘米

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        9 - 21 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  分贝

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 白色耳机外罩
      • shj026 软袋

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