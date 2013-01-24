包装盒中的其他物品
- 白色耳机外罩
- shj026 软袋
灵活的橡胶耳挂
这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
灵活的橡胶耳挂
这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。
灵活的橡胶耳挂
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
灵活的橡胶耳挂
这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单，性能卓越，非常适合钟爱简洁精致兼多功能设计的人士。随附方便的存储袋和电缆袋。
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。
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