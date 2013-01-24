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围颈式耳机

SHJ055/00
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    围颈式耳机

    SHJ055/00

    更强低音，更少缠绕

    这些 Nike Sport Duro 耳机具有极致浑厚的低音效果以及加大扬声器和无阻碍后退式线缆整理，以便您能够全神贯注于自己的运动之中。可旋转的耳机让您倍感舒适。

    围颈式耳机

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      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 35483 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        高度
        17 英寸  厘米
        宽度
        17 英寸  厘米
        厚度
        6  厘米
        净重
        0.046  千克
        净重
        0.134  千克
        自重
        0.088  千克

      • 外箱

        EAN
        87 12581 35484 8
        用户包装数量
        12
        长度
        39.4  厘米
        宽度
        39.4  厘米
        高度
        21.6  厘米
        净重
        0.552  千克
        净重
        3.2  千克
        自重
        2.648  千克

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 24 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        106  dB

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