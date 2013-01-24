更强低音，更少缠绕
这些 Nike Sport Duro 耳机具有极致浑厚的低音效果以及加大扬声器和无阻碍后退式线缆整理，以便您能够全神贯注于自己的运动之中。可旋转的耳机让您倍感舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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