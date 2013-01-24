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耳挂式耳机

SHJ080/00
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    耳挂式耳机

    SHJ080/00

    新潮、耐用且安全

    时尚、耐用性和优美音质，一切尽在卓越的 Nike Sport Skylon 耳挂式耳机。

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      新潮、耐用且安全

      可用于最苛刻的环境条件下

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      三向调整可使您获得自己满意的舒适感和稳固性

      即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      技术规格

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 35485 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.146  千克
        高度
        14  厘米
        净重
        0.086  千克
        自重
        0.06  千克
        宽度
        14  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 35486 2
        用户包装数量
        12
        总重
        3  千克
        高度
        18.7  厘米
        长度
        35.6  厘米
        净重
        1.032  千克
        自重
        1.968  千克
        宽度
        33.7  厘米

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        104  分贝

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