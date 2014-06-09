儿童耳机
儿童的更优伴侣
适合为小小音乐爱好者开拓声音世界的耳机。清晰的低音和活泼有趣的设计，专为成长中的儿童定制，其构造坚固，适合所有场合。85dB 音量限制，让儿童可以安全享受音乐乐趣。 查看所有优势
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儿童的更优伴侣
尺寸专为儿童定制，可限制最大音量
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 蓝色和绿色
- 音量限制为 <85 分贝
人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长
简约的人体工程学头带可随意调节，舒适贴合所有儿童头形，伴随他们一起成长。
32 毫米钕制扬声器驱动器，提供纯净均衡的音质
钕是产生强磁场的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度、更加震撼的低音效果以及纯平衡音质。
持久耐用的无螺钉设计，可承受剧烈运动
持久耐用的无螺钉设计，让耳机部件可以轻松弹出和复位。
柔软耳垫，佩戴舒适稳固
耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫，极致舒适稳固。
轻盈头带，非凡舒适贴合
纤薄头带采用轻盈设计，佩戴极为舒适，连续几小时佩戴仍感轻松愉悦。儿童甚至可能都会忘记正戴着耳机。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
12 - 22 000 Hz
- 单元直径
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
99 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 线缆长度
-
1.2米
- 连接口
-
3.5 毫米
-
外箱
- 长度
-
24
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
21.5
厘米
- 总重
-
0.71
千克
- 高度
-
26.2
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 73064 4
- 净重
-
0.3006
千克
- 自重
-
0.4094
千克
-
便利性
- 音量限制（最高 85 分贝）
-
是
-
包装尺寸
- 高度
-
22.1
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.8
厘米
- 厚度
-
7.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 23410 73064 7
- 总重
-
0.154
千克
- 净重
-
0.1002
千克
- 自重
-
0.0538
千克
-
设计
- 颜色
-
宝石蓝
- 佩戴方式
-
头带
- 贴耳材料
-
泡沫
- 耳部贴合方式
-
贴耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
13 x 7 x 15.5 厘米
- 产品重量
-
0.1002
千克
- 头带弧长
-
320 - 360
毫米
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00085 6
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