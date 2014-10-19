带麦克风的耳机
动感十足的浑厚低音
此款源于 DJ 的耳机可为您带来震撼的音效和强劲低音。与旋转式软垫耳罩设计一道，在出行时为您带来完美的听觉体验。 查看所有优势
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32 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效
32 毫米高功率驱动器为您带来清澈、细腻而自然的音质。
闭合式声学系统可带来出众的隔音效果
闭合式声学系统可带来出众的隔音效果，有效阻隔环境噪音
紧凑型平折设计，便于外出时存放
这些 DJ 监听式耳机可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来出众的体验。
技术规格
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音效
- 原声系统
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封闭式
- 频率响应
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8 - 22,000
赫兹
- 单元直径
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32 毫米
- 隔音膜
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PET
- 阻抗
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24 欧姆
- 磁铁型
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钕制
- 类型
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动态
- 最大输入功率
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1500 mW
- 灵敏度
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107 dB
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连接
- 线缆长度
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1.2米
- 线缆接口
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双面
- 连接口
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3.5
毫米
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设计
- 颜色
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暗夜黑
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