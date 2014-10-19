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  • 动感十足的浑厚低音 动感十足的浑厚低音 动感十足的浑厚低音

    带麦克风的耳机

    SHL3165BK/00

    动感十足的浑厚低音

    此款源于 DJ 的耳机可为您带来震撼的音效和强劲低音。与旋转式软垫耳罩设计一道，在出行时为您带来完美的听觉体验。

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    提供以下颜色/尺寸:

    带麦克风的耳机

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    动感十足的浑厚低音

    DJ 款式监听耳机

    • 32 毫米驱动器/封闭式
    • 贴耳式
    32 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效

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    32 毫米高功率驱动器为您带来清澈、细腻而自然的音质。

    闭合式声学系统可带来出众的隔音效果

    闭合式声学系统可带来出众的隔音效果

    闭合式声学系统可带来出众的隔音效果，有效阻隔环境噪音

    可调节的耳罩和头带，根据您的头形量身定做

    可调节的耳罩和头带，根据您的头形量身定做

    柔软的透气型耳垫，适合长时间聆听

    柔软的透气型耳垫，适合长时间聆听

    线控式麦克风和收听按钮，轻松进行免提通话

    线控式麦克风和收听按钮，轻松进行免提通话

    1.2 米线缆，方便您外出时轻松享受音乐

    1.2 米线缆，方便您外出时轻松享受音乐

    紧凑型平折设计，便于外出时存放

    这些 DJ 监听式耳机可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来出众的体验。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      8 - 22,000  赫兹
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      24 欧姆
      磁铁型
      钕制
      类型
      动态
      最大输入功率
      1500 mW
      灵敏度
      107 dB

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      线缆接口
      双面
      连接口
      3.5  毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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