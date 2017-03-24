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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    BASS+ 带麦克风的耳机

    SHL3175WT/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。

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    官方建议零售价: ￥799.00

    BASS+ 带麦克风的耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳罩式
    • 柔软耳垫
    • 紧凑可折叠
    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器

    40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    您可以感受到强劲震撼的低音效果

    震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

    独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    透气型柔软耳垫，长时间聆听，倍感舒适

    可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

    可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

    BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

    良好的隔音效果

    封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      8 - 23,500 赫兹
      单元直径
      40 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      104 dB
      类型
      动态

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      麦克风
      内置麦克风
      线缆接口
      双面
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      20.7  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      8.1  英寸
      宽度
      18.5  厘米
      总重
      1.17  千克
      高度
      22.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98154 9
      宽度
      7.3  英寸
      高度
      8.8  英寸
      净重
      0.576  千克
      总重
      2.579  磅
      净重
      1.270  磅
      自重
      0.594  千克
      自重
      1.310  磅

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5.7  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98154 2
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.303  千克
      厚度
      2.2  英寸
      净重
      0.192  千克
      总重
      0.668  磅
      净重
      0.423  磅
      自重
      0.111  千克
      自重
      0.245  磅

    • 产品尺寸

      高度
      5  厘米
      宽度
      19  厘米
      厚度
      18  厘米
      宽度
      7.5  英寸
      高度
      2.0  英寸
      厚度
      7.1  英寸
      重量
      0.19  千克
      重量
      0.419  磅

    • 设计

      颜色
      白色

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