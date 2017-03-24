BASS+ 带麦克风的耳机
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥799.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
- 40 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳罩式
- 柔软耳垫
- 紧凑可折叠
40 毫米钕制扬声器
40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音
您可以感受到强劲震撼的低音效果
震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。
可折叠，十分紧凑，易于存放和携带
独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
透气型柔软耳垫，长时间聆听，倍感舒适
可调节耳罩和头带，佩戴更舒适
BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
良好的隔音效果
封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
8 - 23,500 赫兹
- 单元直径
-
40 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
104 dB
- 类型
-
动态
-
连接
- 线缆长度
-
1.2米
- 麦克风
-
内置麦克风
- 线缆接口
-
双面
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
20.7
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
8.1
英寸
- 宽度
-
18.5
厘米
- 总重
-
1.17
千克
- 高度
-
22.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98154 9
- 宽度
-
7.3
英寸
- 高度
-
8.8
英寸
- 净重
-
0.576
千克
- 总重
-
2.579
磅
- 净重
-
1.270
磅
- 自重
-
0.594
千克
- 自重
-
1.310
磅
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5.7
厘米
- 高度
-
8.9
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98154 2
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.303
千克
- 厚度
-
2.2
英寸
- 净重
-
0.192
千克
- 总重
-
0.668
磅
- 净重
-
0.423
磅
- 自重
-
0.111
千克
- 自重
-
0.245
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
5
厘米
- 宽度
-
19
厘米
- 厚度
-
18
厘米
- 宽度
-
7.5
英寸
- 高度
-
2.0
英寸
- 厚度
-
7.1
英寸
- 重量
-
0.19
千克
- 重量
-
0.419
磅
-
设计
- 颜色
-
白色
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