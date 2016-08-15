带麦克风的耳机
超轻，强劲音效。
非常轻便，超强震撼。纤薄的流线型飞利浦 Flite Ultrlite 耳机设计便于移动时使用。可提供清晰音质，采用扁平折叠设计，特别便于携带。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥349.00
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超轻，强劲音效。
抗重力耳机
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 柔软耳垫
- 平折设计
32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质
32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。
轻便和纤薄设计
轻便和纤薄设计，确保外出时的极致舒适感。
借助单边线缆，无缠绕，轻松享受音乐
借助单边线缆，无缠绕，轻松享受音乐
精致金属表面
纤薄设计的头带和椭圆形金属耳罩，打造出众的丝般顺滑表面。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
32 毫米
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 阻抗
-
24 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
铜制
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
103 分贝
- 频率响应
-
9 - 23 000 赫兹
-
连接
- 线缆长度
-
1.2米
- 连接口
-
3.5 毫米立体声
- 线缆接口
-
单面
- 接口末端
-
镀铬合金
-
外箱
- 长度
-
22.5
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
1.12
千克
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 71140 8
- 净重
-
0.468
千克
- 自重
-
0.652
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
21
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
3.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 71140 1
- 总重
-
0.154
千克
- 净重
-
0.078
千克
- 自重
-
0.076
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 宽度
-
14
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 重量
-
0.078
千克
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