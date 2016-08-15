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  • 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。

    带麦克风的耳机

    SHL4405WT/00

    超轻，强劲音效。

    非常轻便，超强震撼。纤薄的流线型飞利浦 Flite Ultrlite 耳机设计便于移动时使用。可提供清晰音质，采用扁平折叠设计，特别便于携带。

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    官方建议零售价: ￥349.00

    带麦克风的耳机

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    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 柔软耳垫
    • 平折设计
    32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

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    32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

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    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

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    柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。

    轻便和纤薄设计

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    轻便和纤薄设计，确保外出时的极致舒适感。

    平折设计，便于携带

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    平折设计，便于携带。

    借助单边线缆，无缠绕，轻松享受音乐

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    精致金属表面

    纤薄设计的头带和椭圆形金属耳罩，打造出众的丝般顺滑表面。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      Mylar 聚酯锥形
      阻抗
      24 欧姆
      磁铁型
      钕制
      音圈
      铜制
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      103 分贝
      频率响应
      9 - 23 000 赫兹

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      连接口
      3.5 毫米立体声
      线缆接口
      单面
      接口末端
      镀铬合金

    • 外箱

      长度
      22.5  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      21  厘米
      总重
      1.12  千克
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 69 25970 71139 2
      净重
      0.468  千克
      自重
      0.652  千克

    • 包装尺寸

      高度
      21  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      3.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 25970 71139 5
      总重
      0.154  千克
      净重
      0.078  千克
      自重
      0.076  千克

    • 产品尺寸

      高度
      17  厘米
      宽度
      14  厘米
      厚度
      3  厘米
      重量
      0.078  千克

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