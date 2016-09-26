搜索词

Flite

带麦克风的耳机

SHL4805RG/00
查找此产品的支持
  • 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。
    -{discount-value}

    Flite 带麦克风的耳机

    SHL4805RG/00

    超轻，强劲音效。

    隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    Flite 带麦克风的耳机

    超轻，强劲音效。

    隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。 查看所有优势

    相似产品

    See all 未映射

      超轻，强劲音效。

      抗重力耳机

      • 32 毫米驱动器/封闭式
      • 耳罩式
      • 柔软耳垫
      • 紧凑可折叠
      32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

      32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

      32 毫米高功率倾角驱动器，可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

      平折和紧凑折叠，便于携带

      平折和紧凑折叠，便于携带

      平折和紧凑折叠，便于携带。

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软耳垫和倾角驱动器，长时间佩戴仍倍感舒适。

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。

      超轻便和超薄设计

      超轻便和超薄设计

      超轻便和超薄设计，确保外出时的极致舒适感。

      扁平线缆设计，无缠绕，轻松享受音乐

      扁平线缆设计，无缠绕，轻松享受音乐

      扁平线缆让耳机保持无缠绕，而增加的减压口则可确保线缆的耐用性。

      精致金属表面

      精致金属表面

      超薄设计的头带和椭圆形金属耳罩，打造独特的丝般顺滑表面。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        单元直径
        32 毫米
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        频率响应
        9 - 24·000  赫兹
        最大输入功率
        40 毫瓦
        灵敏度
        103 分贝

      • 连接

        线缆接口
        双面
        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米立体声耳机
        接口末端
        镀铬合金

      • 设计

        颜色
        珍珠白和玫瑰金
        配戴方式
        头带

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。