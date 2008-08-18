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  • 立体声电视耳机 立体声电视耳机 立体声电视耳机

    电视耳机

    SHP2500/97

    立体声电视耳机

    一款标准尺寸耳机，可用于体验 hi-fi 和电视音效，配备原声反射器以增强低音效果。

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    官方建议零售价: ￥149.00

    电视耳机

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    立体声电视耳机

    用于电视

    • 头戴式

    盖住整个耳朵使声音效果更佳

    这些飞利浦耳机的全轮廓耳塞不但能盖住整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动单元。

    耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

    飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型十分出众，可以完全吻合人的耳廓。

    理想的长度，适合您远距离观看电视

    超长 6 米线缆，轻松将您的耳机连接至电视或任何音频设备。

    直插式控制简化了音量调节操作

    不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      9 - 23 000  赫兹
      隔音膜
      Mylar 聚酯锥形
      磁铁型
      铁氧体
      音圈
      铜制
      单元直径
      40  毫米
      灵敏度
      95  分贝
      最大输入功率
      50  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆类型
      OFC
      线缆接口
      两边、对称
      接口末端
      镀铬
      线缆长度
      6  米
      连接口
      3.5 & 6.3  毫米

    • 外箱

      EAN
      87 10895 95740 3
      长度
      69  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      41  厘米
      总重
      13.2  千克
      高度
      49  厘米
      净重
      6.792  千克
      自重
      6.408  千克

    • 便利性

      音量控制

    • 内箱

      长度
      39.8  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      32.9  厘米
      高度
      22.3  厘米
      净重
      1.698  千克
      总重
      2.94  千克
      自重
      1.242  千克
      EAN
      87 10895 95739 7

    • 包装尺寸

      高度
      24.5  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      10.7  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      87 10895 94588 2
      总重
      0.404  千克
      净重
      0.283  千克
      自重
      0.121  千克

    • 产品尺寸

      高度
      18.3  厘米
      宽度
      17.4  厘米
      厚度
      9.7  厘米
      重量
      0.283  千克

    • 附件

      适配器插头
      3.5 - 6.3  毫米

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 线控式音量控制
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