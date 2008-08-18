电视耳机
立体声电视耳机
一款标准尺寸耳机，可用于体验 hi-fi 和电视音效，配备原声反射器以增强低音效果。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥149.00
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盖住整个耳朵使声音效果更佳
这些飞利浦耳机的全轮廓耳塞不但能盖住整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动单元。
耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型十分出众，可以完全吻合人的耳廓。
理想的长度，适合您远距离观看电视
超长 6 米线缆，轻松将您的耳机连接至电视或任何音频设备。
直插式控制简化了音量调节操作
不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 频率响应
-
9 - 23 000
赫兹
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型
-
铁氧体
- 音圈
-
铜制
- 单元直径
-
40
毫米
- 灵敏度
-
95
分贝
- 最大输入功率
-
50
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
OFC
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀铬
- 线缆长度
-
6
米
- 连接口
-
3.5 & 6.3
毫米
-
外箱
- EAN
-
87 10895 95740 3
- 长度
-
69
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
41
厘米
- 总重
-
13.2
千克
- 高度
-
49
厘米
- 净重
-
6.792
千克
- 自重
-
6.408
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
-
内箱
- 长度
-
39.8
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
32.9
厘米
- 高度
-
22.3
厘米
- 净重
-
1.698
千克
- 总重
-
2.94
千克
- 自重
-
1.242
千克
- EAN
-
87 10895 95739 7
-
包装尺寸
- 高度
-
24.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
10.7
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
87 10895 94588 2
- 总重
-
0.404
千克
- 净重
-
0.283
千克
- 自重
-
0.121
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18.3
厘米
- 宽度
-
17.4
厘米
- 厚度
-
9.7
厘米
- 重量
-
0.283
千克
-
附件
- 适配器插头
-
3.5 - 6.3
毫米
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