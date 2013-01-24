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HiFi 立体声耳机

SHP895/97
  • HiFi HiFi HiFi
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    HiFi 立体声耳机

    SHP895/97

    HiFi

    借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。

    HiFi 立体声耳机

    HiFi

    借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。

    HiFi

    借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。

    HiFi 立体声耳机

    HiFi

    借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。

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      高品质的线性晶体无氧铜电缆

      这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

      头带可自动调整以适合您的头形

      自适应头带可确保您每次带上耳机都能获得完美的舒适性。令您无需调整，便可直接置身于游戏之中！

      可呼吸的头带增加了长时间使用的舒适感

      带有会呼吸网孔的软质“自适应”头带，即便使用时间再长，也能令您感受到凉爽和舒适的快意。

      4 米可分离电缆可以延长产品的使用寿命，还方便存放

      可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。

      独有的可分离式电缆锁定机制

      关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        频率响应
        5 - 30 000  赫兹
        音圈
        CCAW
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        1500 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        50

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        4 米
        连接器
        3.5 和 6.3 毫米，立体声
        可分离电缆
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        LC-OFC

      • 附件

        适配器插头
        3.5-6.3 毫米
        支座
        附配套底座

      • 内箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86657 6
        高度
        310  毫米
        长度
        500  毫米
        数量
        3
        宽度
        245  毫米
        净重
        4.336  千克
        净重
        1.169  千克
        自重
        3.167  千克

      • 外箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86658 3
        高度
        660  毫米
        长度
        520  毫米
        数量
        12
        宽度
        520  毫米
        净重
        19.059  千克
        净重
        4.675  千克
        自重
        14.384  千克

      • 包装数据

        12NC
        908210003928
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86656 9
        高度
        308  毫米
        长度
        237  毫米
        净重
        0.390  千克
        宽度
        145  毫米
        净重
        1.254  千克
        自重
        0.864  千克

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