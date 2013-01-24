HiFi
借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
HiFi
借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。
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借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
HiFi
借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的'XXL'级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。
50 毫米喇叭驱动器具有敏感的合成聚脂薄膜材料以及钕磁电路，可以产生震撼但绝不失真的声音。
这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。
自适应头带可确保您每次带上耳机都能获得完美的舒适性。令您无需调整，便可直接置身于游戏之中！
带有会呼吸网孔的软质“自适应”头带，即便使用时间再长，也能令您感受到凉爽和舒适的快意。
可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。
关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
音响
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内箱
外箱
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