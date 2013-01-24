包装盒中的其他物品
- 适配器
- 可分离线缆
- 旅行软袋
纯正的高清晰音质
当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯正的高清晰音质
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纯正的高清晰音质
当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。
50 毫米喇叭驱动器具有敏感的合成聚脂薄膜材料以及钕磁电路，可以产生震撼但绝不失真的声音。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
这些飞利浦耳机的全轮廓耳塞不但能盖住整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动器。
这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。
易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。
关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱