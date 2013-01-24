主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

HiFi 立体声耳机

SHP9000/97
  • 纯正的高清晰音质 纯正的高清晰音质 纯正的高清晰音质
    -{discount-value}

    HiFi 立体声耳机

    SHP9000/97

    纯正的高清晰音质

    当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。

    HiFi 立体声耳机

    纯正的高清晰音质

    当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。

    纯正的高清晰音质

    当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。

    HiFi 立体声耳机

    纯正的高清晰音质

    当今顶尖的高清晰耳机带来极为细腻的音效。经过特别调谐的扬声器能够对音频信号作出极为准确的反应。超宽频率响应。

    相似产品

    See all 电视耳机

      纯正的高清晰音质

      纯正的 HiFi 享受

      50 毫米喇叭驱动器可确保声音不会失真

      50 毫米喇叭驱动器具有敏感的合成聚脂薄膜材料以及钕磁电路，可以产生震撼但绝不失真的声音。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      盖住整个耳朵使声音效果更佳

      这些飞利浦耳机的全轮廓耳塞不但能盖住整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动器。

      高品质的线性晶体无氧铜电缆

      这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      4 米可分离电缆可以延长产品的使用寿命，还方便存放

      可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。

      易用可调节头带确保最舒适

      易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。

      独有的可分离式电缆锁定机制

      关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        频率响应
        5 - 40 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        1500 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        50 毫米

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        4 米
        可分离线缆
        接头末端
        24k 镀金
        线缆类型
        LC-OFC

      • 附件

        适配器插头
        24k 镀金 3.5-6.3 毫米适配器插头
        旅行软袋
        包括方便存储袋

      • 包装尺寸

        厚度
        13.9  厘米
        总重
        1.137  千克
        高度
        29.2  厘米
        净重
        0.28  千克
        自重
        0.857  千克
        宽度
        26.1  厘米
        EAN
        87 12581 32709 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        总重
        2.8  千克
        高度
        32  厘米
        长度
        29  厘米
        净重
        0.56  千克
        自重
        2.24  千克
        宽度
        27.5  厘米
        EAN
        87 12581 33545 8
        用户包装数量
        2

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 适配器
      • 可分离线缆
      • 旅行软袋

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品