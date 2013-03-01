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运动耳挂式耳机

SHQ3205/98
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    运动耳挂式耳机

    SHQ3205/98

    精细调谐，专为运动设计

    有了其专利的可调节耳挂，轻便防汗的 SHQ3205 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。如果不是惊艳的声音持续放送，您甚至不会感觉到它们的存在。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    运动耳挂式耳机

    精细调谐，专为运动设计

    有了其专利的可调节耳挂，轻便防汗的 SHQ3205 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。如果不是惊艳的声音持续放送，您甚至不会感觉到它们的存在。 查看所有优势

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      9 毫米驱动器带来卓越音质

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      ActionFit 耳机具有精细调谐的 9 毫米驱动器，专为再现出色音质而设计。声音纯净、强劲，让您轻松沉醉于锻炼之中 - 充分享受音乐和运动的魅力。

      凯夫拉尔加固线缆，享受极致耐用性

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      ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。

      震撼的低音，充分提升激情

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      没有什么比无与伦比的音效更能让您与锻炼的节奏达到完美同步。凭借 ActionFit 耳机，出色的深沉动态低音赋予您超级愉悦体验，全面提升您每天的运动激情，让您的训练水准节节攀升。

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

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      ActionFit 耳机随附经过特别设计的超柔软硅制耳罩，完美贴合您的耳朵。如此舒适的感觉，令您戴上就不想取下。

      防汗且防雨 - 尤为适合锻炼使用

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      ActionFit 耳机是专为积极向上的生活方式而设计。无论您喜欢运动或锻炼，您的耳机均可以防热、防潮和防汗！您的耳机采用高级防水材料精心打造，可以舒适地防汗、防雨。

      8 克重耳机，带来非凡、超轻盈的舒适配带感觉

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      ActionFit 耳机仅为 8 克重的超轻便设计，配戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。

      3 种耳罩尺寸选择，确保完美贴合

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      线缆上配有反光线扣

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      线夹和保护袋，便于使用和存放

      ActionFit 耳机随附其自带的线夹和软袋，便于线缆管理和安全存放。线夹可在锻炼时免去线缆缠绕的烦恼，而将耳机存放于透气型软袋中，全无汗水困扰！

      通用反射式麦克风

      线控反射式麦克风可在不同环境下为您提供最清晰的通话体验。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        单元直径
        9  毫米
        灵敏度
        102  分贝
        最大输入功率
        20  mW
        阻抗
        16  ohm

      • 连接

        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        接口末端
        镀金
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米

      • 外箱

        长度
        38  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        18,1  厘米
        总重
        1,8886  千克
        高度
        24,8  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71774 4
        净重
        0,528  千克
        自重
        1,3606  千克

      • 内箱

        长度
        18  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        8,2  厘米
        高度
        10,5  厘米
        净重
        0,066  千克
        总重
        0,2007  千克
        自重
        0,1347  千克
        GTIN
        2 69 23410 71774 1

      • 包装尺寸

        高度
        17,5  厘米
        包装类型
        样品
        货架摆放类型
        样品
        宽度
        9,5  厘米
        厚度
        2,5  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        69 23410 71774 7
        总重
        0,0559  千克
        净重
        0,022  千克
        自重
        0,0339  千克

      • 产品尺寸

        高度
        9  厘米
        宽度
        5  厘米
        厚度
        2,8  厘米
        重量
        0,022  千克

      • 附件

        随附
        旅行箱

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