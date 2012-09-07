精细调谐，专为运动设计
羽量般轻盈的 SHQ4200 耳机经过精心打造，超轻、灵活，并且其防汗橡胶可确保佩戴稳固，使您无需在锻炼时将其取下。另外，卓越的深沉低音效果让您始终保有激情。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动设计
羽量般轻盈的 SHQ4200 耳机经过精心打造，超轻、灵活，并且其防汗橡胶可确保佩戴稳固，使您无需在锻炼时将其取下。另外，卓越的深沉低音效果让您始终保有激情。 查看所有优势
ActionFit 耳机具有精细调谐的 9 毫米驱动器，专为再现出色音质而设计。声音纯净、强劲，让您轻松沉醉于锻炼之中 - 充分享受音乐和运动的魅力。
ActionFit 耳机颈带经过精心设计，配有柔软弹簧线，旨在获得自然贴合效果和发挥最佳性能。其具有轻便橡胶耳挂和弹性橡胶颈带，让您在整个锻炼期间倍感牢固而舒适。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
没有什么比无与伦比的音效更能让您与锻炼的节奏达到完美同步。凭借 ActionFit 耳机，出色的深沉动态低音赋予您超级愉悦体验，全面提升您每天的运动激情，让您的训练水准节节攀升。
ActionFit 耳机随附经过特别设计的超柔软硅制耳罩，完美贴合您的耳朵。如此舒适的感觉，令您戴上就不想取下。
ActionFit 耳机是专为积极向上的生活方式而设计。无论您喜欢运动或锻炼，您的耳机均可以防热、防潮和防汗！您的耳机采用高级防水材料精心打造，可以舒适地防汗、防雨。
ActionFit 耳机仅为 8 克重的超轻便设计，配戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
ActionFit 耳机随附其自带的线夹和软袋，便于线缆管理和安全存放。线夹可在锻炼时免去线缆缠绕的烦恼，而将耳机存放于透气型软袋中，全无汗水困扰！
声音
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附件
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