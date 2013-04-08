精细调谐，专为运动设计
超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动设计
超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势
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超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势
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精细调谐，专为运动设计
超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势
音效极佳的音乐带给您无与伦比的曼妙体验，这得益于震撼的 40 毫米驱动器带来的超深沉动态低音。ActionFit 耳机旨在提升您的训练效果 - 不论训练有多么艰苦。确保您随时随地沉浸于生动震撼的声音体验之中，轻松面对所有训练。
立即体验凉爽干燥的快感 – ActionFit SHQ5200 耳机具有独特的耳垫，采用吸湿排汗面料，让您在训练过程中始终确保舒适、凉爽和干燥。使用几次之后，只需拆下耳垫进行清洗，便会焕然一新。
ActionFit SHQ5200 耳机采用专门设计的头带，可在最艰苦的训练过程中确保稳固贴合。防滑头带具有创新的硅胶手柄，确保充分贴合头部，以避免训练过程中自由移动时出现侧滑或前后摆动现象。
为了确保您的安全，ActionFit 耳机让您随时了解周边情况 - 尤其是在户外锻炼时。其采用开放式声学平台，使您能够在沉浸于音乐的同时了解周边情况。
ActionFit 耳机采用精心设计的佩戴稳固头带，具有经严格测试的人体工程学耳罩，完美贴合所有耳形 - 无论何种形状和大小 - 均能舒适、完美贴合。
ActionFit SHQ5200 仅有 99 克重，是市场上最轻的耳机之一。其采用高效设计的特色结构独立部件，专为获得人体工程学结构和舒适重量之间的精确均衡而设计。头带框架由高级聚丙烯制成，确保持久稳固贴合且美观时尚。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
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