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头戴式运动耳机

SHQ5200/10
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    头戴式运动耳机

    SHQ5200/10

    精细调谐，专为运动设计

    超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    头戴式运动耳机

    精细调谐，专为运动设计

    超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势

    精细调谐，专为运动设计

    超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势

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    超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。 查看所有优势

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      40 毫米钕制传动器，实现超重低音和增强的性能

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      音效极佳的音乐带给您无与伦比的曼妙体验，这得益于震撼的 40 毫米驱动器带来的超深沉动态低音。ActionFit 耳机旨在提升您的训练效果 - 不论训练有多么艰苦。确保您随时随地沉浸于生动震撼的声音体验之中，轻松面对所有训练。

      可分离式可水洗耳垫，确保凉爽和干燥

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      立即体验凉爽干燥的快感 – ActionFit SHQ5200 耳机具有独特的耳垫，采用吸湿排汗面料，让您在训练过程中始终确保舒适、凉爽和干燥。使用几次之后，只需拆下耳垫进行清洗，便会焕然一新。

      带硅胶材料的防滑头带可让您自由移动

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      ActionFit SHQ5200 耳机采用专门设计的头带，可在最艰苦的训练过程中确保稳固贴合。防滑头带具有创新的硅胶手柄，确保充分贴合头部，以避免训练过程中自由移动时出现侧滑或前后摆动现象。

      开放式声学设计可让您对周边环境保持警觉

      开放式声学设计可让您对周边环境保持警觉

      为了确保您的安全，ActionFit 耳机让您随时了解周边情况 - 尤其是在户外锻炼时。其采用开放式声学平台，使您能够在沉浸于音乐的同时了解周边情况。

      佩戴稳固的头带，完美贴合所有耳形

      佩戴稳固的头带，完美贴合所有耳形

      ActionFit 耳机采用精心设计的佩戴稳固头带，具有经严格测试的人体工程学耳罩，完美贴合所有耳形 - 无论何种形状和大小 - 均能舒适、完美贴合。

      超轻 99 克头带，带来非凡、舒适佩戴感觉

      ActionFit SHQ5200 仅有 99 克重，是市场上最轻的耳机之一。其采用高效设计的特色结构独立部件，专为获得人体工程学结构和舒适重量之间的精确均衡而设计。头带框架由高级聚丙烯制成，确保持久稳固贴合且美观时尚。

      凯夫拉尔加固线缆，享受极致耐用性

      ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。

      技术规格

      • 连接

        线缆类型
        凯夫拉尔线缆
        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀金

      • 附件

        随附
        保护袋

      • 包装尺寸

        高度
        22.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        7.5  厘米
        净重
        0.122  千克
        总重
        0.258  千克
        自重
        0.136  千克
        EAN
        69 23410 71939 0
        货架摆放类型
        两种
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        长度
        24.5  厘米
        宽度
        21  厘米
        高度
        22.8  厘米
        净重
        0.366  千克
        总重
        1  千克
        自重
        0.634  千克
        GTIN
        1 69 23410 71939 7
        用户包装数量
        3

      • 产品尺寸

        宽度
        14  厘米
        高度
        19.2  厘米
        厚度
        5.6  厘米
        重量
        0.102  千克

      • 声音

        原声系统
        开放式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        18 - 21 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        灵敏度
        101  分贝
        单元直径
        40  毫米
        最大输入功率
        40  mW
        阻抗
        32  欧姆

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