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蓝牙® 运动耳机

SHQ6500BL/00
  • 无线魅力，挑战个人极限 无线魅力，挑战个人极限 无线魅力，挑战个人极限
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    蓝牙® 运动耳机

    SHQ6500BL/00

    无线魅力，挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit RunFree 无线运动耳机，将您的训练带入自由澎湃和精力充沛的全新境界。佩戴稳固，强劲防水设计且具有震撼的低音，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      无线魅力，挑战个人极限

      无线耳塞式运动耳机

      • 更适合户外使用
      • 蓝牙®
      • 防汗/防水
      • 耳塞式耳机

      开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

      享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。

      防滑橡胶耳罩，始终保持耳机就位。

      C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于训练。

      蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼

      蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。

      高性能音质，可让您取得更好成绩

      13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

      尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级

      不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

      可在训练时控制您的音乐和接听电话

      保持联系。内置麦克风和曲目控制，可使您在训练时快速、轻松地更换音乐或接听电话。

      技术规格

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        电池重量
        2.5 克
        音乐播放时间
        4.5*  小时
        充电式设计
        待机时间
        55* 小时
        通话时间
        4.5* 小时

      • 声音

        隔音膜
        PET
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        10 mW
        灵敏度
        107 dB
        单元直径
        13.6 毫米
        音圈
        铜制
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        原声系统
        • 半封闭式
        • 封闭式
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        类型
        动态

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 在通话和音乐之间切换
        • 通话保持
        音量控制

      • 附件

        快速入门指南
        快速入门指南
        USB 线
        随附，用于充电
        贴合耳形减震器
        2 副

      • 外箱

        总重
        0.278  千克
        GTIN
        1 69 25970 71012 8
        高度
        13.3  厘米
        长度
        19  厘米
        净重
        0.09  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.188  千克
        宽度
        11  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 25970 71012 1
        总重
        0.066  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.03  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.036  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        9.5  厘米

      • 设计

        颜色
        碳石灰色和黑色

      • 产品尺寸

        厚度
        4  厘米
        高度
        2  厘米
        重量
        0.014  千克
        宽度
        10  厘米

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