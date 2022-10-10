Stand Steamer 蒸汽挂烫机
1000 系列蒸汽挂烫机
飞利浦首款纤巧强力的单杆设计，小巧易收纳。丝般顺滑的熨烫体验，助您每天有效去除皱褶 查看所有优势
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1000 系列蒸汽挂烫机
蒸汽挂烫机
- 40 克/分钟
- 3 种可调节方式熨板
- 6 档蒸汽设置
- 40 秒加热时间
40 克/分钟持续蒸汽
采用 40 克/分钟的强劲蒸汽输出。轻柔去皱不费力。熨烫快捷高效
3 种可调节方式熨板
无需繁琐步骤，只需按下按钮。一键即可在三种熨烫方式之间切换。为四季衣物选择平烫/斜烫/挂烫方式。
6 档蒸汽设置，适用各种面料
设定所需蒸汽输出，以在各种面料上获得理想效果。较薄衣物使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。
飞利浦首款可调节单杆设计
可调节单杆设计，提供舒适的熨烫高度。简而精，节省存放空间
预热无需等待，节省熨烫时间
40 秒快速加热。满足熨烫全程所需。
独特的可旋转式熨烫头支架
“无论何种角度，熨烫头都能始终在重力作用下保持直立。易于抓取，灵活把握，轻松熨烫”
1.8 升分离式大容量水箱
1.8 升分离式大容量水箱，装满水后可持续使用约 65 分钟***。一次可熨烫 20 件四季衣物****，而无需频繁加水。
一次熨烫更大面积
熨衣板增大 20%，可一次熨烫更大面积，令熨烫方便、快捷。
去除 99.9% 以上的细菌和螨虫
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 以上的细菌和尘螨******。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。
技术规格
-
技术
- 适合所有可熨烫面料
-
是
- 防烫坏设计
-
是
-
快速去皱
- 功率
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1800瓦
W
- 持续蒸汽
-
40 克/分钟
g/min
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220 伏
V
- 直接使用
-
40 秒
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
6 档
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
轻松除垢
-
尺寸和重量
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
44.5 × 40 × 42 厘米
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
128 × 30 × 33.5 厘米
cm
- 包装总重量
-
6.3kg
kg
- 最大支撑杆长度
-
155cm
cm
- 蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
-
4.2 千克
kg
- *外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最大值
- **外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最大值
- ***外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最小值
- ****经飞利浦实验室测试，若根据服装类型选择蒸汽档位，该 1.8 升水箱一次可熨烫 5 件羊毛衫、5 件棉质风衣、5 件棉麻衬衫和 5 件棉质 T 恤。
- *****与旧式飞利浦 GC487 所用熨衣板进行比较
- ******经第三方实验室测试，飞利浦蒸气熨斗在持续运行一分钟后，可杀死 99.9% 的尘螨和以下四种细菌：大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89、白色念珠菌 ATCC 10231、肺炎克雷伯菌 ATCC 4352。
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