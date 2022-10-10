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  • 1000 系列蒸汽挂烫机 1000 系列蒸汽挂烫机 1000 系列蒸汽挂烫机

    Stand Steamer 蒸汽挂烫机

    STE1050/10

    1000 系列蒸汽挂烫机

    飞利浦首款纤巧强力的单杆设计，小巧易收纳。丝般顺滑的熨烫体验，助您每天有效去除皱褶

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    Stand Steamer 蒸汽挂烫机

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    1000 系列蒸汽挂烫机

    蒸汽挂烫机

    • 40 克/分钟
    • 3 种可调节方式熨板
    • 6 档蒸汽设置
    • 40 秒加热时间

    40 克/分钟持续蒸汽

    采用 40 克/分钟的强劲蒸汽输出。轻柔去皱不费力。熨烫快捷高效

    3 种可调节方式熨板

    无需繁琐步骤，只需按下按钮。一键即可在三种熨烫方式之间切换。为四季衣物选择平烫/斜烫/挂烫方式。

    6 档蒸汽设置，适用各种面料

    设定所需蒸汽输出，以在各种面料上获得理想效果。较薄衣物使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。

    飞利浦首款可调节单杆设计

    可调节单杆设计，提供舒适的熨烫高度。简而精，节省存放空间

    预热无需等待，节省熨烫时间

    40 秒快速加热。满足熨烫全程所需。

    独特的可旋转式熨烫头支架

    “无论何种角度，熨烫头都能始终在重力作用下保持直立。易于抓取，灵活把握，轻松熨烫”

    1.8 升分离式大容量水箱

    1.8 升分离式大容量水箱，装满水后可持续使用约 65 分钟***。一次可熨烫 20 件四季衣物****，而无需频繁加水。

    一次熨烫更大面积

    熨衣板增大 20%，可一次熨烫更大面积，令熨烫方便、快捷。

    去除 99.9% 以上的细菌和螨虫

    热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 以上的细菌和尘螨******。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

    技术规格

    • 技术

      适合所有可熨烫面料
      防烫坏设计

    • 快速去皱

      功率
      1800瓦  W
      持续蒸汽
      40 克/分钟  g/min
      垂直蒸汽
      电压
      220 伏  V
      直接使用
      40 秒  minute(s)
      可调蒸汽量
      6 档

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      轻松除垢

    • 尺寸和重量

      包装尺寸 (WxHxL)
      44.5 × 40 × 42 厘米  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      128 × 30 × 33.5 厘米  cm
      包装总重量
      6.3kg  kg
      最大支撑杆长度
      155cm  cm
      蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
      4.2 千克  kg

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    • *外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最大值
    • **外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最大值
    • ***外部实验室测试数据，其中蒸汽输出设定为最小值
    • ****经飞利浦实验室测试，若根据服装类型选择蒸汽档位，该 1.8 升水箱一次可熨烫 5 件羊毛衫、5 件棉质风衣、5 件棉麻衬衫和 5 件棉质 T 恤。
    • *****与旧式飞利浦 GC487 所用熨衣板进行比较
    • ******经第三方实验室测试，飞利浦蒸气熨斗在持续运行一分钟后，可杀死 99.9% 的尘螨和以下四种细菌：大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89、白色念珠菌 ATCC 10231、肺炎克雷伯菌 ATCC 4352。

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