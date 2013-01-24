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无线运动耳机

TAA4216BK/00
  • 彰显活力。清新爽快。震撼输出。 彰显活力。清新爽快。震撼输出。 彰显活力。清新爽快。震撼输出。
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    无线运动耳机

    TAA4216BK/00

    彰显活力。清新爽快。震撼输出。

    这类构造坚固、轻便的无线耳机专为运动型生活方式设计。可拆卸和可清洗的耳罩确保您获得舒适体验，无论您是在跑步机上还是去海滩跑步。35 个小时的播放时间可确保音乐不间断。 查看所有优势

    无线运动耳机

    彰显活力。清新爽快。震撼输出。

    这类构造坚固、轻便的无线耳机专为运动型生活方式设计。可拆卸和可清洗的耳罩确保您获得舒适体验，无论您是在跑步机上还是去海滩跑步。35 个小时的播放时间可确保音乐不间断。 查看所有优势

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      • Go 系列贴耳式
      • 可水洗耳罩垫
      • 轻便，坚固耐用
      • IP55 防尘/防水保护

      电量持久。35 小时播放时间

      这些无线贴耳式耳机充电一次即可播放 35 小时，可伴随您训练和之于佩戴。充满电只需不到 2 小时时间。需要额外提升？充电 15 分钟即可为您提供 2 小时更长播放时间。

      适合运动或外出佩戴。可水洗耳罩垫

      柔软、透气型耳罩垫可拆卸，易于清洁且装有冷凝胶。无论您佩戴这些 Go 系列耳机做什么，可为您带来新鲜感！

      IP55 防尘/防水保护

      IP55 防护等级意味着您的耳机在大雨灰尘条件下运动时也可佩戴。无论您出多少汗，要去何处，畅行无阻！

      畅享个性音乐。封闭式后盖设计

      经过精心微调的 40 毫米钕制驱动器不论如何都能为您提供低音音效。封闭式后盖设结构提供出色的被动噪音隔离效果。您可以提升您的音乐音量，而不会打扰别人。

      便于存放。小巧的折叠设计

      无论是努力取得个人较佳成绩，还是尽享欢乐的周末休息时光。平折耳罩，便于存放。

      多功能按钮。内置麦克风。轻松配对

      多功能按钮让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机的语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      与音频电缆（3.5 毫米插孔）兼容

      3.5 毫米音频端口让您可以将这些运动耳机直接连接到兼容的手机或音乐播放器。如果电池电量低，您没办法为耳机充电，则这款产品不失为理想的选择。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线
        USB-C 线缆

      • 连接

        蓝牙版本
        5.0
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        最大范围
        长达 10 个  米

      • 便利性

        防水
        IP55
        自动断电

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        通话时间
        35 小时
        充电时间
        2  小时
        电池电量不足警告
        音乐播放时间
        35  小时

      • 声音

        单元直径
        40  毫米
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        30  mW
        灵敏度
        118 dB (1K Hz)

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        GTIN
        1 48 95229 11756 0
        总重
        1.282  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        22.1  厘米
        净重
        0.714  千克
        自重
        0.568  千克
        宽度
        18.5  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 11756 3
        厚度
        5.5  厘米
        总重
        0.363  千克
        高度
        23.7  厘米
        净重
        0.238  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.125  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        19.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        5  厘米
        高度
        19.9  厘米
        重量
        0.214  千克
        宽度
        17.2  厘米

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