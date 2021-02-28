无线运动耳机
彰显活力。清新爽快。震撼输出。
这类构造坚固、轻便的无线耳机专为运动型生活方式设计。可拆卸和可清洗的耳罩确保您获得舒适体验，无论您是在跑步机上还是去海滩跑步。35 个小时的播放时间可确保音乐不间断。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
彰显活力。清新爽快。震撼输出。
- 可水洗耳罩垫
- 轻便，坚固耐用
- IP55 防尘/防水保护
电量持久。35 小时播放时间
这些无线贴耳式耳机充电一次即可播放 35 小时，可伴随您训练和之于佩戴。充满电只需不到 2 小时时间。需要额外提升？充电 15 分钟即可为您提供 2 小时更长播放时间。
适合运动或外出佩戴。可水洗耳罩垫
柔软、透气型耳罩垫可拆卸，易于清洁且装有冷凝胶。无论您佩戴这些耳机做什么，均可为您带来新鲜感！
IP55 防尘/防水保护
IP55 防护等级意味着您的耳机在大雨灰尘条件下运动时也可佩戴。无论您出多少汗，要去何处，畅行无阻！
畅享个性音乐。封闭式后盖设计
经过精心微调的 40 毫米钕制驱动器不论如何都能为您提供低音音效。封闭式后盖设结构提供出色的被动噪音隔离效果。您可以提升您的音乐音量，而不会打扰别人。
便于存放。小巧的折叠设计
无论是努力取得个人较佳成绩，还是尽享欢乐的周末休息时光。平折耳罩，便于存放。
多功能按钮。内置麦克风。轻松配对
多功能按钮让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机的语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
与音频电缆（3.5 毫米插孔）兼容
3.5 毫米音频端口让您可以将这些运动耳机直接连接到兼容的手机或音乐播放器。如果电池电量低，您没办法为耳机充电，则这款产品不失为理想的选择。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
30 mW
- 灵敏度
-
118 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
- 耳机插孔
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
22.1
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
18.5
厘米
- 总重
-
1.282
千克
- 高度
-
25
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11756 0
- 净重
-
0.714
千克
- 自重
-
0.568
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IP55
- 控件类型
-
按钮
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
1 件
- 音乐播放时间
-
35
小时
- 通话时间
-
35 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 2 hrs
- 电池重量（总计）
-
6.75
克
- 电池容量（耳机）
-
350
毫安时
- 电池类型（耳机）
-
锂聚合物（内置）
-
包装尺寸
- 高度
-
23.7
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11756 3
- 总重
-
0.363
千克
- 净重
-
0.238
千克
- 自重
-
0.125
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
19.9
厘米
- 宽度
-
17.2
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 重量
-
0.214
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 电缆，500 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
贴耳式
- 可折叠设计
-
向内
- 贴耳材料
-
织物
- 耳部贴合方式
-
贴耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
电信
- 通话麦克风
-
1 mic
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20175 0
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