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    入耳式无线运动耳机

    TAA5205BK/00

    始终满足您的需求

    从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真正的无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。

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    入耳式无线运动耳机

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    始终满足您的需求

    • 灵活的双向设计
    • 20 小时播放时间
    • 清晰通话。单声道模式
    • IPX7 防水防汗
    为您的锻炼量身打造。为您的一天使用做好准备

    为您的锻炼量身打造。为您的一天使用做好准备

    6 毫米扬声器可提供清脆清晰的声音和强劲的低音。从您最喜欢的播放列表到播客，在一天的不断移动中让音乐伴随您前行。

    IPX7 防水防汗

    IPX7 防水防汗

    这些真正的无线运动耳机达到 IPX7 等级，这意味着它们可以完全浸入深达 1 米的水中长达 30 分钟。不管您出了多少汗，也不管您的耳朵是什么形状，它们都不会动。

    可拆卸式耳挂设计。您想要的风格

    可拆卸式耳挂设计。您想要的风格

    无论是在公园跑步还是史诗般的 HIIT 训练，耳挂设计都能让耳机保持舒适和安全。您可以选择三种不同尺寸的硅胶耳塞套，在您不锻炼时可以取下耳挂。

    清晰通话。单声道模式

    同时佩戴，或仅佩戴一个。单声道模式允许您使用单耳塞进行通话，您可以在耳塞之间切换而不会漏掉任何内容。如果您需要长时间通话，这是理想之选。

    坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

    蓝牙连接稳定，当您将耳机从充电盒中取出时，您的耳机已准备好配对。每只耳机上的控件让您可以轻松控制音乐和通话。

    充电盒。提供长达 20 个小时的播放时间

    充满电的情况下，您可以额外播放 15 小时。一次充电即可获得 5 小时的播放时间，快速充电 15 分钟可额外播放一小时。通过随附的 USB-C 数据线，充电盒充满电需要 2 小时。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 Hz
      单元直径
      6 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      111 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      • AAC
      • SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      31  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      22  厘米
      总重
      5.6  千克
      高度
      36  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      净重
      2.9328  千克
      自重
      2.6672  千克

    • 便利性

      防水
      IPX7
      用于 TWS 的单声道模式
      控件类型
      触感

    • 内箱

      长度
      14.4  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10  厘米
      高度
      16  厘米
      净重
      0.3666  千克
      总重
      0.654  千克
      自重
      0.2874  千克
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      音乐播放时间
      5 +15  小时
      通话时间
      5 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium-ion (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium-ion (built-in)
      电池重量（总计）
      13  克
      电池容量（充电盒）
      450  毫安时
      电池容量（耳塞）
      50  毫安时
      电池寿命待机时间
      200 hr

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      总重
      0.195  千克
      净重
      0.1222  千克
      自重
      0.0728  千克

    • 产品尺寸

      线缆长度
      0  厘米
      高度
      3.5  厘米
      宽度
      8.7  厘米
      厚度
      6  厘米
      重量
      0.087  千克

    • 附件

      其它
      一对锁盖
      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      可分离式耳挂
      3 副
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 电缆，500 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      耳挂式
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      • 耳挂式
      • 硅胶耳塞

    • UPC

      UPC
      8 40063 20162 0

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      语音控制
      语音助手支持

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