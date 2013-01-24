始终满足您的需求
从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。
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从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
始终满足您的需求
从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。
6 毫米驱动器可提供通透清晰的音质和强劲的低音。从您最喜爱的播放列表到播客等，让您在一天的时间里与声音同行。
这些真无线耳塞式运动耳机达到 IPX7 等级，这意味着它们可以在 1 米深的水中浸没长达 30 分钟。无论您流多少汗或耳形如何，它们都能保持在原位。
无论是在公园跑步还是在进行漫长且艰难的 HIIT 训练，耳挂设计都能让耳机保持舒适贴合。您可以选择三种不同尺寸的硅橡胶耳塞套，在您不锻炼时，可以取下耳挂。
同时佩戴，或仅佩戴一个。单声道模式允许您使用单耳塞进行通话，您可以在耳塞之间切换而不会漏掉任何字。如果您需要长时间通话，这是理想之选。
蓝牙连接稳定，在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。每个耳塞上的控件让您可以轻松控制音乐、通话和音量。
充满电的充电盒可为您提供额外 15 小时播放时间。一次充电即可获得 5 小时的播放时间，快速充电 15 分钟可获得 1 小时额外时间。通过随附的 USB-C 电缆，充电盒需要 2 小时便能充满电。
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声音