入耳式无线运动耳机
始终满足您的需求
从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真正的无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
始终满足您的需求
- 灵活的双向设计
- 20 小时播放时间
- 清晰通话。单声道模式
- IPX7 防水防汗
为您的锻炼量身打造。为您的一天使用做好准备
6 毫米扬声器可提供清脆清晰的声音和强劲的低音。从您最喜欢的播放列表到播客，在一天的不断移动中让音乐伴随您前行。
IPX7 防水防汗
这些真正的无线运动耳机达到 IPX7 等级，这意味着它们可以完全浸入深达 1 米的水中长达 30 分钟。不管您出了多少汗，也不管您的耳朵是什么形状，它们都不会动。
可拆卸式耳挂设计。您想要的风格
无论是在公园跑步还是史诗般的 HIIT 训练，耳挂设计都能让耳机保持舒适和安全。您可以选择三种不同尺寸的硅胶耳塞套，在您不锻炼时可以取下耳挂。
清晰通话。单声道模式
同时佩戴，或仅佩戴一个。单声道模式允许您使用单耳塞进行通话，您可以在耳塞之间切换而不会漏掉任何内容。如果您需要长时间通话，这是理想之选。
坚固可靠的连接。集成式耳塞控件
蓝牙连接稳定，当您将耳机从充电盒中取出时，您的耳机已准备好配对。每只耳机上的控件让您可以轻松控制音乐和通话。
充电盒。提供长达 20 个小时的播放时间
充满电的情况下，您可以额外播放 15 小时。一次充电即可获得 5 小时的播放时间，快速充电 15 分钟可额外播放一小时。通过随附的 USB-C 数据线，充电盒充满电需要 2 小时。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 Hz
- 单元直径
-
6 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
111 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
31
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
22
厘米
- 总重
-
5.6
千克
- 高度
-
36
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11188 9
- 净重
-
2.9328
千克
- 自重
-
2.6672
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX7
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 控件类型
-
触感
-
内箱
- 长度
-
14.4
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10
厘米
- 高度
-
16
厘米
- 净重
-
0.3666
千克
- 总重
-
0.654
千克
- 自重
-
0.2874
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11188 6
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 音乐播放时间
-
5 +15
小时
- 通话时间
-
5 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium-ion (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium-ion (built-in)
- 电池重量（总计）
-
13
克
- 电池容量（充电盒）
-
450
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
50
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11188 2
- 总重
-
0.195
千克
- 净重
-
0.1222
千克
- 自重
-
0.0728
千克
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
0
厘米
- 高度
-
3.5
厘米
- 宽度
-
8.7
厘米
- 厚度
-
6
厘米
- 重量
-
0.087
千克
-
附件
- 其它
-
一对锁盖
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 可分离式耳挂
-
3 副
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 电缆，500 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
耳挂式
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20162 0
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
语音控制
- 语音助手支持
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。