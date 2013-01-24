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无线耳塞式运动耳机

TAA5205BK/00
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    无线耳塞式运动耳机

    TAA5205BK/00

    始终满足您的需求

    从晨跑到下午的办公时间都可以使用。这些真无线耳塞拥有可拆卸的耳挂设计，您可以轻松佩戴。使用充电盒，您可以畅听 20 个小时，而且此类产品为 IPX7 防水等级。

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      专为您的训练而打造。可以整天使用

      6 毫米驱动器可提供通透清晰的音质和强劲的低音。从您最喜爱的播放列表到播客等，让您在一天的时间里与声音同行。

      IPX7 防水防汗

      这些真无线耳塞式运动耳机达到 IPX7 等级，这意味着它们可以在 1 米深的水中浸没长达 30 分钟。无论您流多少汗或耳形如何，它们都能保持在原位。

      可拆卸的耳挂设计。适合您所需的样式

      无论是在公园跑步还是在进行漫长且艰难的 HIIT 训练，耳挂设计都能让耳机保持舒适贴合。您可以选择三种不同尺寸的硅橡胶耳塞套，在您不锻炼时，可以取下耳挂。

      清晰通话。单声道模式

      同时佩戴，或仅佩戴一个。单声道模式允许您使用单耳塞进行通话，您可以在耳塞之间切换而不会漏掉任何字。如果您需要长时间通话，这是理想之选。

      坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

      蓝牙连接稳定，在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。每个耳塞上的控件让您可以轻松控制音乐、通话和音量。

      充电盒。提供长达 20 小时的播放时间

      充满电的充电盒可为您提供额外 15 小时播放时间。一次充电即可获得 5 小时的播放时间，快速充电 15 分钟可获得 1 小时额外时间。通过随附的 USB-C 电缆，充电盒需要 2 小时便能充满电。

      技术规格

      • 产品尺寸

        高度
        6  厘米
        宽度
        8.7  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        线缆长度
        0  厘米
        重量
        0.0866  千克

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        高度
        17  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        总重
        0.195  千克
        净重
        0.1222  千克
        自重
        0.0728  千克
        EAN
        48 95229 11188 2

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        31  厘米
        宽度
        22  厘米
        高度
        36  厘米
        总重
        5.5  千克
        净重
        2.9328  千克
        自重
        2.5672  千克
        GTIN
        1 48 95229 11188 9

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        14.4  厘米
        宽度
        10  厘米
        高度
        16  厘米
        总重
        0.66  千克
        净重
        0.3666  千克
        自重
        0.2934  千克
        GTIN
        2 48 95229 11188 6

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线
        • USB-C 线缆

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.1

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        通话时间
        5
        音乐播放时间
        5+15  小时
        充电时间
        1-1.5  小时

      • 声音

        频率响应
        20 - 20 000  赫兹

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