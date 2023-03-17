实现耳朵自由。聆听一切声音。

跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且安全，让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。