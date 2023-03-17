开放式入耳式无线运动耳机
实现耳朵自由。聆听一切声音。
跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且安全，让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
实现耳朵自由。聆听一切声音。
- 开放式入耳式贴合
- 定向声学
- 通话清晰
- 双铰链式耳挂
不用担心，播放时间长达 6 + 15 小时
不想为日常充电发愁？一次充电可播放 6 小时，这些开放式入耳式耳机非常适合多种锻炼形式。快速充电使您只需充电 15 分钟，即可听上一小时。
清晰的通话，无论室内、室外，还是任何其他位置
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。
随时可以使用。IPX5 防水
在雨中漫步在小径上？IPX5 等级意味着汗水或雨水都无法阻挡您使用这些开放式入耳式耳机，即使在弄湿后也很安全且易于充电。只需将它们擦拭干净，然后将其放回至充电盒中。
开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、安全
何必给自己增加负担呢？这款开放式入耳式耳机非常轻，几乎感觉不到任何重量，而且在您运动时它们也不会掉落。双轴可调铰链可适应您的耳朵，让耳机舒适地固定在合适的位置。
无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
定向声学技术采用专门的音腔和算法，将音乐传送到耳道，最大限度地减少漏音和振动，并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。
飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制等等
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。
触摸控制。轻松配对
触摸控制让操作变得简单，而音调让您能够确认自己激活了某项功能。支持 Siri 和 Google Assistant，您可以同时连接到这两种设备。想象一下，一边从手机流式传输音乐，一边从智能手表获得训练提醒，这是多么实用的功能。
无论您身在何处，都能体验均衡音效
这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音，因此，无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
14.2 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
96 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
- AELC 算法
-
是
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.3
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
27.7
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
23.3
厘米
- 总重
-
4.601
千克
- 高度
-
29.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13149 8
- 净重
-
2.376
千克
- 自重
-
2.225
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX5
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
触感
-
内箱
- 长度
-
13.1
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.9
厘米
- 高度
-
13.6
厘米
- 净重
-
0.297
千克
- 总重
-
0.522
千克
- 自重
-
0.225
千克
- GTIN
-
2 48 95229 13149 5
-
功率
- 电池数
-
3 盒
- 音乐播放时间
-
6 + 15
小时
- 充电时间
-
2.5
小时
- 充电时间快
-
15 mins for an hour
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 电池重量（总计）
-
10.1
克
- 电池容量（充电盒）
-
650
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
70
毫安时
-
包装尺寸
- 高度
-
14.4
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
12
厘米
- 厚度
-
3.1
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 13149 1
- 总重
-
0.154
千克
- 净重
-
0.099
千克
- 自重
-
0.055
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆，200 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 耳部贴合方式
-
双轴可调铰链
-
电信
- 通话麦克风
-
2 AI mics
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
5.80 x 9.32 x 2.75
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
5.18 x 3.98 x 1.55
厘米
- 总重量
-
0.077
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20309 9
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
- 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。
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