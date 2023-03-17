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    开放式入耳式无线运动耳机

    TAA6708BK/00

    实现耳朵自由。聆听一切声音。

    跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且安全，让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。

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    开放式入耳式无线运动耳机

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    实现耳朵自由。聆听一切声音。

    • 开放式入耳式贴合
    • 定向声学
    • 通话清晰
    • 双铰链式耳挂

    不用担心，播放时间长达 6 + 15 小时

    不想为日常充电发愁？一次充电可播放 6 小时，这些开放式入耳式耳机非常适合多种锻炼形式。快速充电使您只需充电 15 分钟，即可听上一小时。

    清晰的通话，无论室内、室外，还是任何其他位置

    每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

    随时可以使用。IPX5 防水

    在雨中漫步在小径上？IPX5 等级意味着汗水或雨水都无法阻挡您使用这些开放式入耳式耳机，即使在弄湿后也很安全且易于充电。只需将它们擦拭干净，然后将其放回至充电盒中。

    开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、安全

    何必给自己增加负担呢？这款开放式入耳式耳机非常轻，几乎感觉不到任何重量，而且在您运动时它们也不会掉落。双轴可调铰链可适应您的耳朵，让耳机舒适地固定在合适的位置。

    无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计

    定向声学技术采用专门的音腔和算法，将音乐传送到耳道，最大限度地减少漏音和振动，并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。

    飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制等等

    增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。

    触摸控制。轻松配对

    触摸控制让操作变得简单，而音调让您能够确认自己激活了某项功能。支持 Siri 和 Google Assistant，您可以同时连接到这两种设备。想象一下，一边从手机流式传输音乐，一边从智能手表获得训练提醒，这是多么实用的功能。

    无论您身在何处，都能体验均衡音效

    这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音，因此，无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      14.2 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      96 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态
      AELC 算法

    • 连接

      蓝牙版本
      5.3
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      27.7  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      23.3  厘米
      总重
      4.601  千克
      高度
      29.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13149 8
      净重
      2.376  千克
      自重
      2.225  千克

    • 便利性

      防水
      IPX5
      飞利浦耳机应用程序支持
      用于 TWS 的单声道模式
      可进行固件更新
      控件类型
      触感

    • 内箱

      长度
      13.1  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.9  厘米
      高度
      13.6  厘米
      净重
      0.297  千克
      总重
      0.522  千克
      自重
      0.225  千克
      GTIN
      2 48 95229 13149 5

    • 功率

      电池数
      3 盒
      音乐播放时间
      6 + 15  小时
      充电时间
      2.5  小时
      充电时间快
      15 mins for an hour
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (Built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (Built-in)
      电池重量（总计）
      10.1  克
      电池容量（充电盒）
      650  毫安时
      电池容量（耳塞）
      70  毫安时

    • 包装尺寸

      高度
      14.4  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      12  厘米
      厚度
      3.1  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 13149 1
      总重
      0.154  千克
      净重
      0.099  千克
      自重
      0.055  千克

    • 附件

      快速入门指南
      充电电缆
      USB-C 线缆，200 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      耳部贴合方式
      双轴可调铰链

    • 电信

      通话麦克风
      2 AI mics

    • 尺寸

      充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
      5.80 x 9.32 x 2.75  厘米
      耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
      5.18 x 3.98 x 1.55  厘米
      总重量
      0.077  千克

    • UPC

      UPC
      8 40063 20309 9

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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