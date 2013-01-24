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耳塞式有线耳机

TAE1105BK/00
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    耳塞式有线耳机

    TAE1105BK/00

    个性音乐，个性色彩

    该系列有线耳塞式耳机可让您随自己的风格摇摆的同时保持音乐不间断。带给您震撼低音、大胆外观和舒适的入耳式配戴体验。需要使用手机的语音助手吗？只需按一下线控式遥控器即可。 查看所有优势

    耳塞式有线耳机

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      • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖

      浑厚的低音。清晰的音质

      没有您最喜欢的曲目，生活会是什么样？这些耳机可提供强大的 8.6 毫米钕制驱动器带来的震撼低音，且采用镀金接口。

      佩戴舒适，音效震撼

      符合人体工程学的声管设计配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩可让您获得舒适的耳内配戴体验。享受挚爱乐曲的每一秒。

      线控式遥控器。可从播放列表切换到通话

      接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。如果震撼低音即将开启，您不想错过精彩部分，则它是理想之选。

      轻松唤醒手机的语音助手

      线控式遥控器，您可以随时向语音助手咨询任何问题。让您在外出时可以拨打电话、发送消息和获取问题的解答。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        10 mW
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        单元直径
        8.6  毫米
        灵敏度
        1kHz 时为 102dB

      • 连接

        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀铬
        线缆类型
        铜制

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 内箱

        总重
        0.119  千克
        GTIN
        2 48 95229 11036 0
        高度
        6.3  厘米
        长度
        17.9  厘米
        净重
        0.0441  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.0749  千克
        宽度
        8.5  厘米

      • 外箱

        总重
        1.097  千克
        GTIN
        1 48 95229 11036 3
        高度
        13.9  厘米
        长度
        35.2  厘米
        净重
        0.3528  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.7442  千克
        宽度
        18.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        EAN
        48 95229 11036 6
        总重
        0.0335  千克
        高度
        17.3  厘米
        净重
        0.0147  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.0188  千克
        宽度
        5  厘米
        货架摆放类型
        两种

      • 产品尺寸

        厚度
        1.2  厘米
        高度
        2.25  厘米
        重量
        0.0147  千克
        宽度
        2.3  厘米

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