耳塞式有线耳机
个性音乐，个性色彩
该系列有线耳塞式耳机可让您随自己的风格摇摆的同时保持音乐不间断。带给您震撼低音、大胆外观和舒适的入耳式配戴体验。需要使用手机的语音助手吗？只需按一下线控式遥控器即可。 查看所有优势
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个性音乐，个性色彩
- 8.6 毫米驱动器，带来震撼粗犷的低音
- 镀金连接器
- 佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
- 线控式遥控器，助力轻松操控
浑厚的低音。清晰的音质
没有您最喜欢的曲目，生活会是什么样？这些耳机可提供强大的 8.6 毫米钕制驱动器带来的震撼低音，且采用镀金接口。
佩戴舒适，音效震撼
符合人体工程学的声管设计配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩可让您获得舒适的耳内配戴体验。享受挚爱乐曲的每一秒。
线控式遥控器。可从播放列表切换到通话
接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。如果震撼低音即将开启，您不想错过精彩部分，则它是理想之选。
轻松唤醒手机的语音助手
线控式遥控器，您可以随时向语音助手咨询任何问题。让您在外出时可以拨打电话、发送消息和获取问题的解答。
符合人体工程学的声学管。3 种尺寸的橡胶耳塞罩
-
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 Hz
- 单元直径
-
8.6 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
102 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 接口末端
-
镀金
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
35.2
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
18.5
厘米
- 总重
-
1.097
千克
- 高度
-
13.9
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11193 3
- 净重
-
0.36
千克
- 自重
-
0.737
千克
-
内箱
- 长度
-
17.9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.5
厘米
- 高度
-
6.3
厘米
- 净重
-
0.045
千克
- 总重
-
0.1304
千克
- 自重
-
0.0854
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11193 0
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11193 6
- 总重
-
0.03
千克
- 净重
-
0.015
千克
- 自重
-
0.015
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2.25
厘米
- 宽度
-
2.3
厘米
- 厚度
-
1.2
厘米
- 重量
-
0.013
千克
-
附件
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
-
设计
- 颜色
-
樱花粉
- 佩戴方式
-
耳塞
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20218 4
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
是
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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