个性音乐，个性色彩
该系列有线耳塞式耳机可让您随自己的风格摇摆的同时保持音乐不间断。带给您震撼低音、大胆外观和舒适的入耳式配戴体验。需要使用手机的语音助手吗？只需按一下线控式遥控器即可。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性音乐，个性色彩
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该系列有线耳塞式耳机可让您随自己的风格摇摆的同时保持音乐不间断。带给您震撼低音、大胆外观和舒适的入耳式配戴体验。需要使用手机的语音助手吗？只需按一下线控式遥控器即可。 查看所有优势
没有您最喜欢的曲目，生活会是什么样？这些耳机可提供强大的 8.6 毫米钕制驱动器带来的震撼低音，且采用镀金接口。
符合人体工程学的声管设计配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩可让您获得舒适的耳内配戴体验。享受挚爱乐曲的每一秒。
接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。如果震撼低音即将开启，您不想错过精彩部分，则它是理想之选。
线控式遥控器，您可以随时向语音助手咨询任何问题。让您在外出时可以拨打电话、发送消息和获取问题的解答。
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